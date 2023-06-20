Пожар потушили на складе лакокрасочных материалов в Ярославле

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Площадь возгорания составила 2500 тысяч квадратных метров
В Ярославле потушили пожар на складе лакокрасочных материалов, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление МЧС. Площадь возгорания составила 2500 тыс. кв. м.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, что возгорание на лакокрасочном предприятии в Ярославле произошло рано утром во вторник, 20 июня. О пожаре в здании на проспекте Октября в Ярославле в МЧС сообщили в 05:40 по местному времени. В локализации огня были задействованы тридцать шесть человек и пятнадцать единиц техники.
Пожару присвоили третий ранг сложности, а после его понизили до второго.
Ранее «Радио 1» сообщало, что водитель «Жигулей» наехал на 10-летнего мальчика в Тулуне.
«В 07:36 объявлена локализация на площади 2500 м. кв.», – уточняется в материале.
Напомним, что возгорание на лакокрасочном предприятии в Ярославле произошло рано утром во вторник, 20 июня. О пожаре в здании на проспекте Октября в Ярославле в МЧС сообщили в 05:40 по местному времени. В локализации огня были задействованы тридцать шесть человек и пятнадцать единиц техники.
Пожару присвоили третий ранг сложности, а после его понизили до второго.
Ранее «Радио 1» сообщало, что водитель «Жигулей» наехал на 10-летнего мальчика в Тулуне.
Яна Таёжная