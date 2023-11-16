Пожар разгорелся на территории воинской части в Волгоградской области

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Крупный пожар произошёл на территории воинской части в Волгоградской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, пожар разгорелся в двух километрах от поселка Котлубань начался около часа ночи. Местные жители также сообщали о звуках взрывов.
Предположительно, возгорание произошло на объекте, принадлежащем министерству обороны РФ.
При этом, по словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, пожар удалось быстро локализовать, а затем и ликвидировать.
Отмечается, что в результате возгорания не пострадали объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавших, также, к счастью, нет.
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Предположительно, возгорание произошло на объекте, принадлежащем министерству обороны РФ.
Отмечается, что в результате возгорания не пострадали объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавших, также, к счастью, нет.
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Евгения Парфентьева