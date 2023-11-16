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Пожар разгорелся на территории воинской части в Волгоградской области

16 ноября 2023, 08:10
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Крупный пожар произошёл на территории воинской части в Волгоградской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, пожар разгорелся в двух километрах от поселка Котлубань начался около часа ночи. Местные жители также сообщали о звуках взрывов.

Предположительно, возгорание произошло на объекте, принадлежащем министерству обороны РФ.

При этом, по словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, пожар удалось быстро локализовать, а затем и ликвидировать.

Отмечается, что в результате возгорания не пострадали объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавших, также, к счастью, нет.

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Бывший командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридов найден мёртвым
16 ноября 2023, 09:07

Фото: iStock/nito100

Бывший командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов найден мёртвым в своём доме в Ставропольском крае, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, рядом с телом 68-летнего Свиридова также обнаружили тело его 72-летней супруги Татьяны.

Погибших обнаружили днём 15 ноября в их доме в посёлке Аджиевском. Предварительно, смерть супругов наступила около недели назад. 

На месте происшествия уже побывали сотрудники газовой службы, которые произвели все необходимые замеры и заявили, что следов утечки не обнаружено. Что стало причиной смерти пожилых супругов - ещё предстоит выяснить. 

Напомним, 15 ноября также было обнаружено тело бывшего клавишника группы Би-2 Николая Плявина. Его труп нашёл сын в съемной столичной квартире музыканта. О причинах смерти Плявина также пока ничего неизвестно.

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Топ-менеджеров «Балтики» задержали по делу о мошенничестве
16 ноября 2023, 08:49

Фото: iStock/Rawf8

Топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» задержали по делу о мошенничестве, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, руководство компании подозревают в защите интересов Carlsberg Group и попытке передать им права на российские активы. 

В настоящий момент правоохранители задержали двух топ-менеджеров «Балтики», на них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. 

Отмечается, что по месту жительства задержанных и в офисе компании прошло уже полтора десятка офисов. 

Напомним, Carlsberg Group заявила о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой». Ранее пивоваренная компания «Балтика» торговала в России такими брендами как Tuborg и Kronenbourg.

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#пиво
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МО: Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью и три над Черным морем
16 ноября 2023, 08:19

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью и еще три над Черным морем, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Ночью 16 ноября т.г. пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Брянской областью и перехватили ещё три над Чёрным морем. 

14 ноября в российском оборонном ведомстве сообщали, что средства ПВО пресекли попытки киевского режима нанести удар по территории Московской области. Также вражеские дроны были уничтожены в небе над Тамбовской и Брянской областям.

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#пво
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Бывшего главу «Иркутской форели» обвиняют в интимной связи с подростками за деньги
Бывшего главу «Иркутской форели» обвиняют в интимной связи с подростками
16 ноября 2023, 07:50

Фото: iStock/juriskraulis

Бывшего главу «Иркутской форели» Виталия Андриянова обвиняют в пяти случаях интимной связи с девочками-подростками, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сперва стало известно, что 53-летний Андриянов с июля 2022-го по февраля 2023 имел интимные отношения с шестнадцатилетней девушкой, которой платил по две тысячи рублей за ночь. С августа 2021-го по декабрь 2022-го он занимался сексом с семнадцатилетней девушкой, а с октября 2018-го по декабрь 2019-го с другой шестнадцатилетней. Отмечается, что каждой из них он платил по две тысячи рублей. 

Это еще три новых пункта в деле Андриянова, ранее было известно только о двух несовершеннолетних, с которыми он имел интимные отношения.

Помимо прежнего уголовного дела «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», на Андриянова также возбудили дело по статье «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего».

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#подростки
#мужчина
#уголовное дело
#педофилия
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Бывший клавишник группы Би-2 скончался в Москве при загадочных обстоятельствах
Тело бывшего клавишника группы Би-2 обнаружили в его столичной квартире
16 ноября 2023, 07:23

Фото: iStock/Soumen Hazra

Бездыханное тело бывшего клавишника группы Би-2 Николая Плявина обнаружили в его квартире в Москве, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Плявина 15 ноября обнаружил его сын, который в последний раз связывался с отцом пять дней назад. При этом, по предварительной версии, музыкант погиб день назад.

«Последний месяц Николай чувствовал себя плохо, ему три раза вызывали скорую. Жаловался на головокружения, иногда не мог сам открыть дверь или налить себе воды», - рассказал источник СМИ.

В настоящий момент тело клавишника отправили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Плявин ушёл из Би-2 в 2014 году, до этого клавишник также был частью такой известной группы как «Дюна». Музыкант ушёл из жизни в возрасте 64 лет.

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#сын
#москва
#смерть
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В Приморье в ДТП с автобусом пострадали дети
Минздрав: в Приморье в ДТП с автобусом пострадали восемь детей
16 ноября 2023, 03:20

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Инцидент с автобусом в Приморье привел к травмам восьми детей, сообщает представитель регионального минздрава РИА Новости.
«Бригады скорой помощи Надеждинской больницы незамедлительно прибыли на место ДТП с автобусом. В результате происшествия восемь детей получили травмы, из которых шестерых направят на госпитализацию во Владивостокскую клиническую больницу № 2, а двое после осмотра специалистами будут обслужены амбулаторно», — сообщил источник.
На данный момент РИА Новости не располагает комментарием полиции о подробностях ДТП. По информации из соцсетей, школьный автобус перевернулся с детьми в Надеждинске, когда, решив развернуться, из-за гололеда на трассе ушел в кювет.

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#автобус
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#травмы
#больницы
#происшествия
#новости
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На Чукотке восстановили связь после аварии
На Чукотке восстановили связь после аварии на волоконно-оптической линии
16 ноября 2023, 02:18

Фото: iStock/avstraliavasin

Утром в четверг после аварии на подводной волоконно-оптической линии связи на территории Камчатки, услуги связи были полностью восстановлены на Чукотке, сообщили из департамента промышленности Чукотского автономного округа.
«Повреждение на магистральной линии связи устранено. Полный доступ к услугам связи восстановлен с 09:01 местного времени 16 ноября (00:01 по московскому времени)», — говорится в официальном сообщении.
Ранее в среду правительство Чукотского автономного округа информировало о частичном прекращении связи в Камчатском крае из-за повреждения наземной части подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории полуострова.

Специалисты были направлены на место аварии. Согласно информации от корреспондента РИА Новости, мобильный интернет начал функционировать на Камчатке около 9 утра местного времени (полночь по московскому времени), однако работал с перебоями. В течение 15 часов жители полуострова имели возможность только для звонков и отправки SMS.

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#специалисты
#новости
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В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца в метро
В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца на проходе в метро
16 ноября 2023, 00:18

Фото: iStock/Thomasaf

В Москве задержали молодого человека за проведение романтического свидания в метро, в ходе которого он предложил своей возлюбленной руку и сердце, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.
По его информации, 7 ноября парень организовал свидание на станции метро «ВДНХ», установив раскладные стол и стулья, предложив безалкогольные напитки и сделав предложение своей девушке.
«Действие было записано на телефон, а видео впоследствии было размещено в сети», — отметил источник.
Он также добавил, что в отношении молодого человека был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство). Подчеркнуто, что парень признал свою вину, но Останкинский суд принял решение арестовать его.

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#станции
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В Ярославле ребенку наложили 50 швов после нападения собак, оставленных без присмотра
СК: Оставленные без присмотра домашние собаки покусали мальчика в Ярославле
15 ноября 2023, 22:17

Фото: istock / sudok1

​​​​​В Ярославле две собаки породы кане-корсо напали на одиннадцатилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали с многочисленными рваными ранами. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по Ярославской области.
Инцидент произошел 12 ноября в Дзержинском районе Ярославля во дворе многоэтажек. Около подъезда на ребенка набросили 2 крупные собаки, которые гуляли без намордников и хозяина.

«У ребенка рваные раны на ногах, прокушены руки, лопатки, даже подмышки порваны. В итоге у мальчика более 50 швов и полтора часа на операционном столе. Куча потраченных нервов и времени родителей мальчика и очевидцев», — поделился горем родственник мальчика в соцсетях.
Ребенка помогли отбить несколько прохожих, которые распылили в псов перцовый баллон. Появившийся хозяин собак попытался убежать, но его удерживали очевидцы, пока не приехали сотрудники полиции.   

Прокуратура Ярославской области сообщила, что готовит исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о компенсации морального вреда, причиненного нападением животных.

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