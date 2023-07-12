Пожар в деревне Кривцово площадью 2,5 тыс «квадратов» удалось потушить

Сергей Денисенко, который ранее был задержан по подозрению в убийстве заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, сознался в совершении преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.