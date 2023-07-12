Пожар в деревне Кривцово площадью 2,5 тыс «квадратов» удалось потушить

Фото: Мособлпожспас МО
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение деревянных построек в деревне Кривцово в городском округе Солнечногорск. Сотрудники проводят проливку и разбирают конструкции, сообщили в МЧС России.
Ранее «Радио 1» сообщало, что постройки загорелись во вторник рано утром. Огнеборцы помешали огню перекинуться на расположенные рядом жилые дома и лес.
Позже пожар локализовали на площади 2,5 тыс кв м, а затем и потушили. Причины ЧП выясняются.
По данным МЧС, в тушении участвовали около 40 человек и 13 единиц спецтехники.
Читайте также:
В подмосковном Солнечногорске горят деревянные постройки
Крупный пожар вспыхнул на территории «Сибура» в Дзержинске
В Екатеринбурге потушен пожар на площади в 1,5 тыс. квадратных метров
Позже пожар локализовали на площади 2,5 тыс кв м, а затем и потушили. Причины ЧП выясняются.
Читайте также:
В подмосковном Солнечногорске горят деревянные постройки
Крупный пожар вспыхнул на территории «Сибура» в Дзержинске
В Екатеринбурге потушен пожар на площади в 1,5 тыс. квадратных метров
Лора Луганская