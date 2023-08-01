Пожар в Люберцах не вызвал превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе

Фото: Мособлэкомониторинг
Мобильная лаборатория Мособлэкомониторинга проверила качество атмосферного воздуха в Люберцах, где горела строительная база в Котельническом проезде. Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«Пробы для лабораторного анализа взяты на расстоянии 500 м от очага возгорания на ул. Юбилейной. Исследования состояния воздуха проведены по 18 загрязняющим веществам. Превышений нормативов предельно допустимых максимально разовых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано», – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что загорелись три ангара на территории строительной базы, расположенной на Котельническом проезде в Люберцах. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой внутри ангаров. По данным МЧС, сейчас пожар локализован на площади 1,3 тыс кв м.
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