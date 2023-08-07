Пожар в магазине спорттоваров под Дмитровом ликвидировали

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Спасатели ликвидировали пожар в магазине спорттоваров в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Вечером в воскресенье пожар был локализован, а позже открытое горение удалось ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал. Как ранее указывали в МЧС, уровень опасных веществ в воздухе на месте пожара не превышал предельно допустимой концентрации.
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