Пожар в многоквартирном доме в Тобольске локализован

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Глава города Максим Афанасьев сообщил, что пожар, который возник после хлопка газа в жилом многоквартирном доме по улице Ремезова в Тобольске, локализован. В данный момент проводится проливка здания.
По информации Афанасьева, организован оперативный штаб. Эвакуировано порядка 320 жителей из 98 квартир.
Напомним, газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже дома на улице Ремезова в Тобольске. После этого огонь перешел на крышу жилого здания. Пострадали три человека. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.
Ранее взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. Из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.
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Напомним, газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже дома на улице Ремезова в Тобольске. После этого огонь перешел на крышу жилого здания. Пострадали три человека. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.
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Екатерина Коршунова