Пожар в московском Чертаново разошелся на площадь в 900 квадратов

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Крупный пожар в районе Москвы не могут потушить уже два часа
В московском районе Чертаново загорелся мусоросортировочный комплекс, пламя разошлось уже на 900 метров квадратных, сообщает Telegram-канал SHOT.
Пожарные службы борются с огнем вот уже два часа, однако, потушить его никак не удается.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее «Радио 1» сообщало, что МВД по Ярославлю рассказало в своем Telegram-канале о задержании пьяного местного жителя, который приставал к случайным прохожим.
Пожарные службы борются с огнем вот уже два часа, однако, потушить его никак не удается.
Ранее «Радио 1» сообщало, что МВД по Ярославлю рассказало в своем Telegram-канале о задержании пьяного местного жителя, который приставал к случайным прохожим.
Евгения Парфентьева