Пожар в петербургской квартире унёс жизни троих человек

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В многоквартирном доме Санкт-Петербурга разгорелся смертоносный пожар, об этом сообщает 78.RU.
По информации СМИ, возгорание произошло около 16 часов дня на улице Маршала Захарова.
К 17:14 пожар удалось ликвидировать. Из огня спасатели вывели девятерых человек, в том числе одного ребенка. Двое мужчин и женщина скончались, ещё два человека пострадали, в настоящий момент за их жизни борются врачи.
О причинах возгорания пока что ничего не сообщалось.
Ранее сообщалось, что в четверг, 26 октября, вспыхнул пожар на территории ТЭЦ-16 в Москве. Отмечается, что причиной возгорания стали неисправности в газопроводе теплоэлектроцентрали. Все сотрудники были экстренно эвакуированы, пострадавших нет.
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К 17:14 пожар удалось ликвидировать. Из огня спасатели вывели девятерых человек, в том числе одного ребенка. Двое мужчин и женщина скончались, ещё два человека пострадали, в настоящий момент за их жизни борются врачи.
Ранее сообщалось, что в четверг, 26 октября, вспыхнул пожар на территории ТЭЦ-16 в Москве. Отмечается, что причиной возгорания стали неисправности в газопроводе теплоэлектроцентрали. Все сотрудники были экстренно эвакуированы, пострадавших нет.
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Евгения Парфентьева