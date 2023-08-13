Пожар в подмосковном Раменском может перекинуться на соседний склад

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Пожар на складе с семенами в подмосковном Раменском может распространиться на соседний склад. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал о возгорании большого склада с минеральными удобрениями. Пожар распространился почти на 2 тысячи квадратных метров. На месте работают пожарные. Выяснением обстоятельств и причин происшествия будет заниматься Раменская прокуратура.
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Анастасия Чинкова