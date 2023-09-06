Пожар в самарской больнице унес жизнь пациента, который лечился от пневмонии

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При пожаре, вспыхнувшем в самарской больнице, погиб один человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Погиб один человек, пострадавших нет, проводится эвакуация», - прокомментировали ситуацию представители МЧС.
Огонь вспыхнул 6 сентября в Самарской городской больнице №4 на улице Мичурина примерно в шесть часов вечера по московскому времени. Выяснилось, что в палате на третьем этаже загорелись матрас и мебель, однако, уже в 18.33 (по мск) пожар был локализован. По факту произошедшего проводится проверка.
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Евгения Парфентьева