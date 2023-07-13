Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области уничтожил свыше 40 домов

«Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю по результатам проведенной проверки о безвестном исчезновении четырех человек <...> в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ)», — говорится в сообщении краснодарских следователей.Пропавшими названы 67-летний мужчина, 15-летний подросток, а также две девушки — 19 и 23 лет. Поисково-спасательная операция сейчас проходит в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. А ход расследования уголовного дела поставлен на контроль лично руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.

Накануне, 12 июля, оперштаб Краснодарского края объявил о введении режима ЧС сразу в четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани: Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселенияхСтихия ударила по Туапсе в ночь на среду, 12 июля. За сутки выпало более 280 мм осадков — это три месячные нормы. Подтоплены 11 населенных пунктов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Их жителей, как и туристов, находившихся палаточных лагерях, уже эвакуировали в пункты временного размещения (ПВР).Гидролог Беднарук: Подтопления горной местности Краснодарского края сойдут за 1-2 дняШтормовое предупреждение в Сочи продлено до конца средыВ Адлерском районе Сочи пропал мужчина при подтоплениях