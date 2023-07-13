Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области уничтожил свыше 40 домов

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До 40 жилых домов пострадали от природного пожара в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области.
По словам очевидцев, одна из улиц полностью сгорела. Жильцы ближайших домов были эвакуированы. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли 140 специалистов и 46 единиц пожарной техники. В селе обустроили пункт временного размещения. К тушению пожара также привлечен вертолет.
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Анастасия Крестьянова