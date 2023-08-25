Пожар в строительном магазине в Нахабине локализовали на площади 750 кв м

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Крупный пожар в строительном магазине в Нахабине в городском округе Красногорск удалось локализовать. Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС.
«Площадь пожара составила 750 кв м. По предварительным данным, пострадавших нет», – отметили в чрезвычайном ведомстве.Ранее поступила информация о возгорании в районе Волоколамского шоссе. Как сообщали очевидцы в соцсетях, в небо поднимается столб густого чёрного дыма.
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