Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках разросся до тысячи «квадратов»

Фото: Фотобанк Московской области
Площадь возгорания в здании бывшей мебельной фабрики в химкинском микрорайоне Сходня увеличилась до 1 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Подмосковья.
В прокуратуре Московской области заявили, что контролируют установление всех обстоятельств и причин возгорания, а в ходе проверки «будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности».
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