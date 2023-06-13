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На рынке «Садовод» в Москве произошёл пожар
Пожар вспыхнул на рынке «Садовод» в Москве, передаёт Telegram-канал Baza.
Уточняется, что происшествие произошло в первой половине дня во вторник, 13 июня. На рынке «Садовод» в Москве загорелись несколько торговых павильонов в восьмом ряду. Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. В данный момент происходит эвакуация посетителей. На место следуют экстренные службы. Есть угроза распространения огня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Уточняется, что происшествие произошло в первой половине дня во вторник, 13 июня. На рынке «Садовод» в Москве загорелись несколько торговых павильонов в восьмом ряду. Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. В данный момент происходит эвакуация посетителей. На место следуют экстренные службы. Есть угроза распространения огня.
Яна Таёжная