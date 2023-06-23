Пожарная часть загорелась в Тульской области

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В Богородицке загорелась крыша пожарной части
23 июня в городе Богородицк Тульской области загорелась крыша пожарной части, передает РИА Новости. Предварительной причиной пожара считают короткое замыкание.
Согласно информации от представителя ведомства ГУМЧС, сгорела часть кровли здания на площади 400 квадратных метров. Огонь тушили более часа. На месте пожара работали десять машин спецтехники.
Сообщается, что на данный момент огонь потушен. Пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что мощный пожар разгорелся на путях возле железнодорожного вокзала в Курске.
Согласно информации от представителя ведомства ГУМЧС, сгорела часть кровли здания на площади 400 квадратных метров. Огонь тушили более часа. На месте пожара работали десять машин спецтехники.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что мощный пожар разгорелся на путях возле железнодорожного вокзала в Курске.
Екатерина Коршунова