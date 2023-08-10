Пожарные ликвидировали пожар в новостройке Rosa Rossa в центре Москвы

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Пожар, произошедший на крыше элитного ЖК Rosa Rossa в центре Москвы на Зубовской улице, ликвидирован. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что сейчас компетентными органами проводится проверка по факту происшествия.
До этого, пожарные и скорая помощь прибыли к элитному ЖК Rosa Rossa в центре Москвы, где происходит задымление на крыше. Отмечалось, что возгорание произошло в новостройке на улице Зубовская. По данным экстренных служб, информация о пострадавших отсутствовала. Площадь пожара также была неизвестна.
А в подмосковном Раменском в больницу была доставлена Жанна Ф. с ожогами 32% тела в результате полета на воздушном шаре. Сообщалось, что у Жанны пострадали голова, лицо, шея, руки голени и бёдра. Мужа пострадавшей также госпитализировали с ожогами.
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До этого, пожарные и скорая помощь прибыли к элитному ЖК Rosa Rossa в центре Москвы, где происходит задымление на крыше. Отмечалось, что возгорание произошло в новостройке на улице Зубовская. По данным экстренных служб, информация о пострадавших отсутствовала. Площадь пожара также была неизвестна.
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Мелисса Тимофеева