Пожарные локализовали возгорание на складе Ozon в Подольске

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В подмосковном Подольске ликвидировали пожар на складе Ozon. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Пожар потушен на площади в 500 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что на складе Ozon в подмосковном Подольске произошло возгорание. Пожаром было уничтожено большое количество коробок с посылками. Изначально огонь распространился по территории в 375 квадратных метров. Все сотрудники шестиэтажного здания были эвакуированы. На месте работали экстренные службы.
Кроме того, уточнялось, что позднее сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» будут проводить анализ воздуха в районе пожара на наличие опасных веществ.
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Ранее сообщалось, что на складе Ozon в подмосковном Подольске произошло возгорание. Пожаром было уничтожено большое количество коробок с посылками. Изначально огонь распространился по территории в 375 квадратных метров. Все сотрудники шестиэтажного здания были эвакуированы. На месте работали экстренные службы.
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Анастасия Чинкова