Пожарные локализовали возгорание на складе Ozon в Подольске

В сообщении корпорации говорится, что причиной происшествия стало отклонение фактических параметров импульса от расчётных.Напомним, что по плану станция «Луна-25» должна была достигнуть поверхности обратной стороны спутника Земли 21 августа. Затем она должна была взять пробу грунта, чтобы проанализировать его на наличие воды.Ракета-носитель с аппаратом «Луна-25» стартовал с космодрома Восточный 11августа. Это первый за 50 лет полёт российского аппарата на естественный спутник Земли.РАН: Орбита движения «Луны-25»На борту «Луны-25»Созданная в Химках станция