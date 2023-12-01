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Пожар на вещевом рынке «Садовод» на юго-западе Москвы локализован на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
«Пожарные МЧС России локализовали пожар на рынке "Садовод"», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров. Плотная застройка способствовала быстрому распространению огня. Пожарные разбирали конструкции павильонов, которые находятся в зоне возгорания, но еще не были охвачены огнем.
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