Пожарные оперативно ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Королёве

По словам заместителя главы администрации городского округа Королёв Сергея Иванова, погибших при пожаре нет, пострадавших — 3 человека, 1 — госпитализирован, эвакуировано 18 человек.

Сегодня утром, 28 сентября, загорелась трёхкомнатная квартира на т3 этаже дома на проспекте Космонавтов в Королёве. Из здания эвакуировали 20 человек, 5 из них — дети.

В настоящее время пожар полностью потушен, но в подъезде отключено электроснабжение.





Управляющая компания уже занимается ремонтом электропроводки.

«28 сентября в 7:41 в Службу-112 поступила информация о пожаре по адресу: проспект Космонавтов, дом 33 корпус 1. В 8:31 пожар локализован, 8:37 открытое горение ликвидировано, в 8:47 всё потушено. Работало восемь пожарных расчётов. Погибших нет, пострадавших — 3 человека, 1 — госпитализирован, эвакуировано 18 человек, расселение не требуется», — сказал первый заместитель главы администрации городского округа Королёв Сергей Иванов.

Горела квартира. Площадь огня составляла 60 кв. метров.