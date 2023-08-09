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Пожарные службы ликвидируют очаги возгорания на взорвавшемся заводе в Сергиевом Посаде

Пожарные ликвидируют очаги возгорания на месте взрыва в Сергиевом Посаде
09 августа 2023, 11:48

Фото: iStock/FelixRenaud

В настоящий момент пожарные службы ликвидируют несколько очагов возгорания на месте мощного взрыва в Сергиевом Посаде, сообщает Telegram-канал 112.
На месте крупного взрыва в Сергиевом Посаде полыхают несколько небольших пожаров. Сейчас экстренные службы ликвидируют очаги возгорания.

При этом, под завалами пострадавшего от мощного взрыва завода в Сергиевом Посаде могут находиться люди. По информации СМИ, криков о помощи спасатели не слышат.Экстренные службы пытаются установить местонахождение всех сотрудников завода, которые должны были находиться на рабочих местах, и понять, есть ли в списках без вести пропавшие.


Отметим, что ангар, в котором и произошел взрыв, разнесло в щепки. Его площадь составляла 1600 квадратных метров.

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#спасатели
#взрыв
#пожар
#сергиев посад
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В Курской области полыхает мощный пожар
В Курчатове Курской области разгорелся крупный пожар
09 августа 2023, 12:35

Фото: iStock/Kara Capaldo

В городе Курчатов Курской области полыхает крупный пожар, кадры публикует у себя Telegram-канал SHOT.
На кадрах видно, как над городом поднимается толстый черный клуб дыма.  

По предварительной информации, очаг возгорания находится на крыше многоэтажного дома.  
Информации о пострадавших пока нет. Причины возгорания также остаются неизвестны.     

Сейчас пожар ликвидируют и на месте мощного взрыва в Сергиевом Посаде. По предварительной информации, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной. Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.

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#пожар
#жилой дом
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Троице-Сергиева лавра не пострадала от взрыва в Сергиевом Посаде
09 августа 2023, 12:25

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В Троице-Сергиевой лавре чувствовалась взрывная волна от ЧП на Загорском заводе, но повреждений монастыря не обнаружено. Об этом РИА Новости сообщили монастыре.
При этом, собеседники агентства указали на наличие повреждений в соседних постройках. 

Троице-Сергиева лавра находится в полутора километрах от эпицентра взрыва. 

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода прогремел мощный взрыв. Взрывной волной выбило стёкла в окнах близлежащих домов, взлетевшие осколки асфальта повредили припаркованные автомобили. Уточняется, что взрыв произошёл на складе пиротехники, который принадлежит ранее обанкротившейся компании «Пиро-Росс», которая арендовала складские помещения у завода. Ангар полностью разрушен. По данным МЧС, в результате происшествия пострадали 25 человек. На месте работают пожарные службы, медицинские работники, происходит расчистка завалов, под которыми ещё могут находиться люди.

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Пожарные службы ликвидируют очаги возгорания на взорвавшемся заводе в Сергиевом Посаде

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#сергиев посад
#взрыв
#происшествие
#пострадавшие
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Пассажир рейса Новосибирск - Петербург на 2 часа задержал вылет из-за «преследующих вагнеровцев»
09 августа 2023, 12:20

Фото: istockphoto/tanyss

Вылет самолета, следовавшего рейсом Новосибирск - Санкт-Петербург задержали из-за выходки неадекватного пассажира. Перед самым взлетом он бросился к стюардессам, крича о том, что его преследуют бойцы неизвестной частной военной компании.
Регистрацию и посадку 39-летний пассажир прошел спокойно. Но уже в салоне он стал заметно нервничать. Когда самолет уже выруливал на взлетную полосу, он вдруг бросился к стюардессе с криками о том, что он никуда не летит, что его преследуют трое неизвестных из ЧВК, передает телеграм-канал Baza. Вылет пришлось отложить. Экипаж вызвал правоохранителей и медиков. 

В итоге вылет пришлось отложить на два часа. Неспокойного пассажира, чтобы избавить от преследования, госпитализировали с предварительным диагнозом «шизофрения».

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#пассажир
#чвк
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Воробьёв рассказал о происходящем в Сергиевом Посаде
09 августа 2023, 12:16

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев экстренно отправился на место взрыва в Сергиевом Посаде.
Из соображений безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Сейчас на месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов. Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь», — сообщает губернатор Андрей Воробьёв. 
Власти Подмосковья окажут поддержку семьям, дома и квартиры которых пострадали от взрыва. 

Номера горячей линии, на которые можно позвонить для получения подробной информации: 
— 8 (496) 54 57 755; 
— 8 (496) 54 08 836; 
— 8 (496) 55 15 100; 
— 8 (915) 13 51 510.

Напомним, в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе на складе с пиротехникой. К настоящему моменту известно о 18 пострадавших. К месту ЧП уже прибыл глава городского округа Дмитрий Акулов и все экстренные службы, а также скорая помощь. Проводится полная эвакуация сотрудников.

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Под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться люди.
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#люди
#служба
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Взрыв разрушил швейный цех на территории ЗОМЗ в Сергиевом Посаде
09 августа 2023, 12:03

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе разрушил швейный цех, находившийся на территории предприятия. Почти все помещения ЗОМЗ сдавались в аренду.
Швейный цех на территории завода находился неподалеку от эпицентра взрыва. Помещение оказалось практически полностью разрушено. В комнате выбиты стекла в окнах, разломана мебель, повреждены швейные машины и верстаки. 

Как сообщает телеграм-канал Readovka, в здании завода было множество помещений, которые сдавались в аренду разным компаниям и предпринимателям. Почти все они оказались разрушены или повреждены. По предварительным данным, за медицинской помощью на данный момент обратились 25 человек. Двое из них госпитализированы. Остальным помощь оказана на месте.

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Воздух в районе взрыва в Сергиевом Посаде не загрязнён

Прокуратура взяла на контроль взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

Пожарные службы ликвидируют очаги возгорания на взорвавшемся заводе в Сергиевом Посаде

#помощь
#цех
#мебель
#человек
#машины
#взрыв
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Воздух в районе взрыва в Сергиевом Посаде не загрязнён
09 августа 2023, 12:01

Фото: РИА Новости/Валерия Кузнецова

В районе взрыва в Сергиевом Посаде не обнаружено превышение загрязняющих воздух веществ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.
Исследование качества воздуха над Сергиевым Посадом после взрыва показало отсутствие вредных веществ.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде прогрел мощный взрыв, который выбил стёкла в окнах соседних домов, повредил автомобили. Происшествие произошло на пиротехническом складе. Компания «Пиро-Росс» арендовала складские помещения у Загорского оптико-механического завода, однако в марте текущего года из-за большого количества долгов была признана банкротом. Здание, в котором располагались склады, полностью разрушено.

 По предварительным данным, причиной происшествия стал человеческий фактор. На месте работают медицинские работники и пожарные службы. По последним данным, число жертв достигло 25 человек. 

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Взрыв произошёл на складе ранее обанкротившейся компании

Человеческий фактор стал причиной взрыва в Сергиевом Посаде

Ангар в Сергиевом Посаде, в котором прогремел взрыв, полностью разрушен
#загрязнение воздуха
#сергиев посад
#взрыв
#происшествие
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Прокуратура взяла на контроль взрыв на заводе в Сергиевом Посаде
Контроль над ЧП с мощным взрывом на заводе в Сергиевом Посаде взяла на себя Прокуратура
09 августа 2023, 12:00

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств взрыва на территории предприятия в Сергиевом Посаде, сообщает 360tv.
По информации ведомства, взрыв произошел на пиротехническом складе.

Взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной.

Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.

В настоящий момент пожарные службы ликвидируют несколько очагов возгорания на месте мощного взрыва в Сергиевом Посаде. На месте крупного взрыва в Сергиевом Посаде полыхают несколько небольших пожаров. Сейчас экстренные службы ликвидируют очаги возгорания.

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Взрыв произошёл на складе ранее обанкротившейся компании

Человеческий фактор стал причиной взрыва в Сергиевом Посаде

#прокуратура
#взрыв
#сергиев посад
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Взрыв произошёл на складе ранее обанкротившейся компании
09 августа 2023, 11:47

Фото: iStock/jinga80

Компания «Пиро-Росс», на складе которой произошёл взрыв в Сергиевом Посаде, 28 марта текущего года была признана банкротом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Фирма имела большие долги, из-за которых с января 2022 года за ней осуществлялся строгий контроль. В итоге, 28 марта «Пиро-Росс» была признана банкротом. 

Уточняется, что компания арендовала складские помещения у Загорского оптико-механического завода. 

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде прогрел мощный взрыв, который выбил стёкла в окнах соседних домов, повредил автомобили. Происшествие произошло на пиротехническом складе. По предварительным данным, причиной стал человеческий фактор. На месте работают медицинские работники и пожарные службы. По последним данным, число жертв достигло 25 человек.

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Под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться люди
#происшествие
#взрыв
#банкротство
#сергиев посад
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Под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться люди
Под завалами разрушенного завода в Сергиевом Посаде могут находиться люди
09 августа 2023, 11:37

Фото: iStock/RamonCast

Под завалами пострадавшего от мощного взрыва завода в Сергиевом Посаде могут находиться люди, сообщает SHOT.
По информации СМИ, криков о помощи спасатели не слышат.  

Экстренные службы пытаются установить местонахождение всех сотрудников завода, которые должны были находиться на рабочих местах, и понять, есть ли в списках без вести пропавшие. 

По предварительной информации, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной.

Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.

Предположительно, причиной взрыва стал человеческий фактор. 

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#взрыв
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