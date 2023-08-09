Пожарные службы ликвидируют очаги возгорания на взорвавшемся заводе в Сергиевом Посаде

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В настоящий момент пожарные службы ликвидируют несколько очагов возгорания на месте мощного взрыва в Сергиевом Посаде, сообщает Telegram-канал 112.
На месте крупного взрыва в Сергиевом Посаде полыхают несколько небольших пожаров. Сейчас экстренные службы ликвидируют очаги возгорания.
При этом, под завалами пострадавшего от мощного взрыва завода в Сергиевом Посаде могут находиться люди. По информации СМИ, криков о помощи спасатели не слышат.Экстренные службы пытаются установить местонахождение всех сотрудников завода, которые должны были находиться на рабочих местах, и понять, есть ли в списках без вести пропавшие.
Отметим, что ангар, в котором и произошел взрыв, разнесло в щепки. Его площадь составляла 1600 квадратных метров.
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При этом, под завалами пострадавшего от мощного взрыва завода в Сергиевом Посаде могут находиться люди. По информации СМИ, криков о помощи спасатели не слышат.Экстренные службы пытаются установить местонахождение всех сотрудников завода, которые должны были находиться на рабочих местах, и понять, есть ли в списках без вести пропавшие.
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Евгения Парфентьева