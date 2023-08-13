Пожарные устранили возгорание на складе в Раменском

Фото: iStock/Matt277
Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о риске переброски огня на соседний склад. Благодаря оперативным действиям пожарных, этого удалось избежать и в быстрые сроки потушить пожар. На месте происшествия в Раменском работали более 20 единиц техники и 70 пожарных.
Читайте также:
Пожар в подмосковном Раменском может перекинуться на соседний склад
В подмосковном Раменском вспыхнул сильный пожар
В Самарской области пожарные почти сутки ликвидируют лесной пожар
Анастасия Чинкова