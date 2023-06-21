Пожарные потушили пожар на заводе в Волоколамске

Фото: istockphoto.com / MaboHH
Пожар на заводе в Волоколамске удалось ликвидировать
Пожар на заводе в Волоколамске потушили, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Уточняется, что ликвидировать возгорание удалось в 07:30 утра в среду, 21 июня.
Напомним, что о пожаре на заводе, расположенном на улице Ямская в подмосковном Волоколамске, стало известно вечером 20 июня. Там загорелся цех по производству паллет. Сначала площадь пожара составляла 3 тыс. кв. м, а после — увеличилась до 6 тыс. кв. м.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Уточняется, что ликвидировать возгорание удалось в 07:30 утра в среду, 21 июня.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Яна Таёжная