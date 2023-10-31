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Пожилые супруги из Новой Москвы открыли стрельбу по соседям и полицейским

31 октября 2023, 16:19
Фото: iStock/Prathaan

Фото: iStock/Prathaan

Супружеская пара пенсионеров открыла стрельбу по соседям и сотрудникам полиции, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в Новой Москве.

По информации СМИ, 34-летняя местная жительница повздорила с 66-летней соседкой. Пенсионерка покрыла её матом, осыпала угрозами, а затем ушла. Женщина испугалась и вызвала полицию.


Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции стали допрашивать женщину. В этот момент появилась пенсионерка. На ходу она она вынула из кармана пистолет и успела сделать один выстрел в воздух, после чего её задержали.

Однако, этим история не кончилась. На месте происшествия появился 68-летний супруг пенсионерки, который, матом, стал требовать отпустить жену. Уговоры не помогли, поэтому, пенсионер отошёл на несколько метров, достал из кармана другой пистолет и начал стрелять по полицейским. К счастью, сотрудник правоохранительных органов не пострадал. Его спас бронежилет.

У обоих бунтарей отобрали оружие и отвезли в отделение.

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#пенсионеры
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Самолёт Иркутск — Москва посадили в Сыктывкаре из-за драки на борту
31 октября 2023, 16:30

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Самолёт Иркутск — Москва экстренно посадили в Сыктывкаре из-за драки на борту, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл 30 октября.

Самолет авиакомпании «Аэрофлота» выполнял рейс из Иркутска в Москву. Полёт проходил в штатном режиме, однако, в какой-то момент между двумя пассажирами завязался спор, а затем и драка. 

Сперва дебоширов попытались разнять другие пассажиры, затем из кабины пилотов вышел капитан воздушного судна, который пригрозил драчунам экстренной посадкой. На какое-то время угроза сработала и мужчины успокоились, однако, драка началась вновь.

В результате, командир принял решение экстренно садиться в запасном аэропорту - в Сыктывкаре. 

Предварительно, один из участников потасовки получил серьезные травмы, поскольку к самолету попросили пригнать автомобиль скорой помощи.

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RT: К нашедшимся в Свердловской области туристам направились спасатели
31 октября 2023, 16:06

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

В Свердловской области нашли пропавших при сплаве по реке Вижай туристов, к ним уже направлены спасатели.
«К ним направляются спасатели. Добираться придётся на проходимом КамАЗе, так как в этих местах уже много снега, а потом на моторных лодках», — прокомментировал в беседе с RT источник издания.

Отмечается, что люди застряли в нескольких километрах от населённого пункта Тахта. Они собирались сплавляться по реке на катамаранах, но не смогли продолжить маршрут. Потерявшиеся туристы в итоге решили разделиться, и трое из группы смогли добраться до людей.

Так, в Свердловской области пропала группа туристов, они ночевали неподалеку от знаменитого перевала Дятлова, где в 1959 нашли обезображенные тела другой туристической группы.

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#спасатели
#маршрут
#туристы
#люди
#происшествие
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Жительницу Карелии с инсультом везли к скорой на санях
Прокуратура: В Кеми женщину с инсультом везли к скорой на санях
31 октября 2023, 15:45

Фото: iStock/Motortion

Прокуратура проводит проверку инцидента, при котором жительницу Карелии с инсультом пришлось доставлять к скорой помощи на санях, об этом сообщили на официальном сайте ведомства по региону.
«Прокуратура республики организовала проверку соблюдения прав жительницы г. Кемь на медицинскую помощь. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи транспортировала пациентку на санях через указанный мост и доставила в больницу», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства. 

Выяснилось, что автомобильный мост, соединяющий дом женщины и дорогу к больнице, был закрыт для машин. Поэтому медикам пришлось погрузить женщину с инсультом и таким образом доставить её к автомобилю скорой помощи. Сейчас пациентка находится в больнице.

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#мост
#прокуратура
#инсульт
#скорая помощь
#сани
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Пенсионер из Петербурга перевёл мошенникам почти 6 млн рублей
31 октября 2023, 14:58

Фото: istockphoto.com/Butsaya

Петербургский пенсионер обратился в полицию с заявлением о том, что мошенники обманным путём вынудили его перевести им почти 6 млн рублей.
Как передают argumenti.ru со ссылкой на «Аргументам недели в СПб», мужчине звонили неизвестные и под видом менеджеров брокерских фирм и сотрудников юридической компании, ищущих мошенников, убедили пенсионера в необходимости перевести им 5 млн 694 тыс. рублей.

Сейчас этой ситуацией занимаются правоохранительные органы, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

А в Новосибирске мужчина, получивший из ниоткуда 1 млрд рублей, тут же лишился и своих собственных средств. Как передаёт utro.ru со ссылкой на NGS.RU, после получения столь внушительной суммы банк арестовал две карты новосибирца, наложив ограничение по миллиарду на каждую из них, и в итоге гражданин оказался должен финансовой организации в два раза больше. Новосибирец намерен обращаться в суд по этому делу.

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#пенсионер
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#карта
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ФСБ обнародовала запись разговора координатора покушения на Царёва и куратора от СБУ
ФСБ: куратор от СБУ советовал координатору покушения на Царёва не переживать
31 октября 2023, 14:54

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России обнародовала разговор куратора от Службы безопасности Украины (СБУ) и координатора покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва.
Ранее ФСБ сообщала, что во вторник, 31 октября, был задержан житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царёвым. Также задержанный оборудовал тайник, где хранил «средства поражения». Он признался, что по заданию СБУ устроился работать в санаторий, где проживал Царёв. 

Из телефонного разговора следует, что куратор убеждал своего подопечного в том, что разговор проходит строго конфиденциально, но призвал поставить пароли на все мессенджеры в телефоне. 

Также он предупредил координатора покушения о возможных допросах. Но вновь говорил о том, что никто не сможет услышать этот разговор, назвав свои слова «железобетонным» фактом.

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#фсб
#сбу
#украина
#россия
#депутат
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Соучастник покушения на бывшего депутата Рады Царева признался в сотрудничестве с СБУ
Соучастник покушения на экс-депутата Рады Царева сознался в работе на СБУ
31 октября 2023, 14:45

Фото: istock / choochart choochaikupt

Соучастник покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева признался в том, что работает на Службу безопасности Украины.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России. В Центре рассказали, что руководителем покушения был 46-летний житель Ялты. Он по заданию СБУ следил за Царевым, а также оборудовал тайник с оружием, из которого в политика стреляли. 

При обысках в доме ялтинца обнаружили самодельную взрывчатку и компоненты для ее изготовления, средства связи с кураторами с Украины, а также планы подходов к месту жительства и работы Царева.

О покушении на политика стало известно утром 27 октября. Неизвестный проник на территорию санатория в Ялте и дважды выстрелил в Царева. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля. Расследованием дела занимаются правоохранители.

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Педофил из Анапы, пристававший к девочкам в летнем лагере, получил 7 лет тюрьмы
31 октября 2023, 14:42

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд вынес приговор мужчине, который трогал маленьких девочек в летнем лагере Краснодарского края, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.
Напомним, летом 2023 года 49-летний Геннадий Измайлов из Воронежской области сперва забрался в лагерь «Счастливое детство», где подверг пятерых школьниц в возрасте от 10 до 13 сексуальному насилию. Также стало известно, что преступник заходил и в комнаты к спящим маленьким мальчик, предварительно заперев вожатых на ключ. Одна из девочек, которая проснулась и заметила педофила, спугнула его. Он покинул «Счастливое детство» и наведался в другой детский лагерь, где его и взяли правоохранители.

31 октября Анапский городской суд приговорил Измайлова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

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Возле перевала Дятлова пропала группа туристов
31 октября 2023, 14:30

Фото: iStock/syahrir maulana

В Свердловской области пропала группа туристов, они ночевали неподалеку от знаменитого перевала Дятлова, где в 1959 нашли обезображенные тела другой туристической группы, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в поход отправились пятеро мужчин. 26 октября они отправились на сплав по реке от посёлка Тахта до Вижая. Вчера утром они должны были прибыть к месту назначения, однако, мужчины не вернулись до сих пор.

На месте происшествия развернута поисково-спасательная группа. Специалисты предполагают, что причиной задержки могло стать обмеление реки Вижай.

Напомним, зимой 1959 группу туристов под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова нашли погибшими в горах Северного Урала. Точная причина смерти молодых людей так и не была установлена, их тела были изуродованы до неузнаваемости.

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#туристы
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В ФСБ раскрыли подробности покушения на бывшего депутата Рады Царёва
ФСБ: Координатор покушения на Царева устроился работать в санаторий, где тот жил
31 октября 2023, 14:23

Фото: iStock/7713Photography

Задержанный координатор покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва устроился работать в санаторий, в котором жила жертва, видеозапись с признательными показаниями обнародовала ФСБ.
Напомним, в ночь на 27 октября на бывшего депутата Верховной Рады, предпринимателя Олега Царева было совершено покушение. В политика стреляли. Нападение произошло в санатории им. Кирова в Ялте, где Олег Царев проживает.

При этом, позже украинское издание заявило, что Царёв является «абсолютно законной целью» для СБУ. На Украине он числится в списках предателей.

Сегодня сотрудникам ФСБ удалось задержать координатора покушения на депутата. Он уже дал признательные показания и подтвердил, что действовал по указке украинских кураторов. 

Задержанный также сознался, что в феврале 2023 года он устроился работать в санаторий, в котором проживал Царёв, ​чтобы максимально чётко составить план будущего покушения. 

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