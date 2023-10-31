Пожилые супруги из Новой Москвы открыли стрельбу по соседям и полицейским

Фото: iStock/Prathaan
Супружеская пара пенсионеров открыла стрельбу по соседям и сотрудникам полиции, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в Новой Москве.
По информации СМИ, 34-летняя местная жительница повздорила с 66-летней соседкой. Пенсионерка покрыла её матом, осыпала угрозами, а затем ушла. Женщина испугалась и вызвала полицию.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции стали допрашивать женщину. В этот момент появилась пенсионерка. На ходу она она вынула из кармана пистолет и успела сделать один выстрел в воздух, после чего её задержали.
Однако, этим история не кончилась. На месте происшествия появился 68-летний супруг пенсионерки, который, матом, стал требовать отпустить жену. Уговоры не помогли, поэтому, пенсионер отошёл на несколько метров, достал из кармана другой пистолет и начал стрелять по полицейским. К счастью, сотрудник правоохранительных органов не пострадал. Его спас бронежилет.
У обоих бунтарей отобрали оружие и отвезли в отделение.
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По информации СМИ, 34-летняя местная жительница повздорила с 66-летней соседкой. Пенсионерка покрыла её матом, осыпала угрозами, а затем ушла. Женщина испугалась и вызвала полицию.
Однако, этим история не кончилась. На месте происшествия появился 68-летний супруг пенсионерки, который, матом, стал требовать отпустить жену. Уговоры не помогли, поэтому, пенсионер отошёл на несколько метров, достал из кармана другой пистолет и начал стрелять по полицейским. К счастью, сотрудник правоохранительных органов не пострадал. Его спас бронежилет.
У обоих бунтарей отобрали оружие и отвезли в отделение.
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Евгения Парфентьева