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Пожилой еврей умер после ссоры со сторонниками Палестины в Калифорнии

ABC: пожилой еврей погиб на акции протеста со сторонниками Палестины в США
07 ноября 2023, 20:41
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Пожилой еврей умер от тупой травмы головы, которая была получена в конфликте во время акции сторонников Израиля и палестинского движения ХАМАС в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что пожилой мужчина упал во время конфликта с оппонентом, который поддерживал Палестину, и ударился головой. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили пострадавшего без сознания. По информации телеканала, погибший мужчина был евреем.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сотрудники
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Женщина пострадала в результате взрыва газа в доме Нижнего Новгорода
07 ноября 2023, 21:44

Фото: iStock/Kileman

В результате взрыва газа в многоквартирном доме Нижнего Новгорода пострадала женщина, об этом сообщили в МЧС по региону.
По информации службы, хлопок газовоздушной смеси произошёл в 20:30 вечера на улице Геройская.

К счастью, в результате взрыва никто не погиб. Пострадавшая хозяйка квартиры самостоятельно отказалась от госпитализации.

Отмечается, что разрушений дома также нет. После взрыва даже не потребовалась помощь аварийно-спасательных служб. 

Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. 

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#взрыв газа
#нижний новгород
#пострадавшие
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Избивший звезду шансона до комы в День влюбленных предстал перед судом
07 ноября 2023, 20:59

Фото: iStock/gorodenkof

В Пресненском суде Москвы состоялось первое заседание по делу об избиении звезды шансона певицы Алены Андрес, которую ее возлюбленный Зелимхан Хасбулатов избил до комы в День святого Валентина. Об этом сообщает ИА Регнум.
Отмечается, что задержанный не признает вину. По его словам, на Андрес просто упало зеркало. В момент, когда мужчине зачитывали обвинения, он улыбался.

Сообщается, что преступнику грозит до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, 14 февраля этого года звезда шансона и ее молодой человек отмечали День святого Валентина в московской квартире. Все было хорошо, однако в какой-то момент мужчина приревновал Андрес и избил ее. В результате полученных травм певица впала в кому. По словам адвоката Алены, Хасбулатов нанес ей не менее пятнадцати ударов в голову.

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В Махачкале детсад выплатит компенсацию инвалиду, избитому воспитательницей
07 ноября 2023, 20:23

Фото: iStock/Irina_Geo

Суд в Махачкале обязал частный детский сад выплатить компенсацию ребенку-инвалиду, которого избила их бывшая воспитательница, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
В сентябре 2022 года стало известно, что воспитательница частного детского сада для детей-инвалидов, будучи недовольной поведением ребенка, нанесла ему несколько ударов по голове. Момент избиения зафиксировали камеры. После происшествия она была уволена.

В январе 2023 года мировой судья признал бывшую сотрудницу детсада виновной по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

7 ноября прокуратура Дагестана сообщила о необходимости бывшей воспитательницы и частного дошкольного учреждения совместно выплатить пострадавшему ребенку-инвалиду моральную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

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В Петербурге арестовали любовника утонувшей в Неве беременной женщины

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В Москве пассажир напал на контролёра, когда его попросили оплатить проезд
#камеры
#прокуратура
#дагестан
#детский сад
#суд
#дети с инвалидностью
#избиение
#компенсация
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В Дербенте поезд насмерть сбил подростка
07 ноября 2023, 19:42

Фото: iStock/gorodenkoff

В городе Дербент Республики Дагестан поезд насмерть сбил подростка, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что сообщение о сбитом человеке поступила в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) сегодня около 15:31 по московскому времени. 

По прибытии на место происшествия спасательных служб выяснилось, что грузовой поезд сбил 15-летнего подростка. От полученных травм парень скончался на месте, не дождавшись приезда скорой помощи.

Погибший переходил железнодорожные пути в непредназначенном для пешеходов месте. 

Ранее в Москве пассажир автобуса напал на женщину-контролёра, когда та попросила его оплатить проезд.

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#поезд
#погибший
#дагестан
#подросток
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В Петербурге арестовали любовника утонувшей в Неве беременной женщины
07 ноября 2023, 19:30

Фото: iStock/BrianAJackson

Невский суд Санкт-Петербурга отправил под арест мужчину, в автомобиле которого утонула его беременная любовница, об этом сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, трагедия произошла 5 ноября. По информации источника «РЕН ТВ», в этот день 32-летний мужчина и его 33-летняя любовница решили уединиться в автомобиле. Мужчина припарковал машину на склоне набережной и вышел покурить. Автомобиль укатился в Неву. Женщину утонула. Предположительно, мужчина забыл поставить машину на ручник.

Отмечается, что погибшая была беременна, однако, в ​тот вечер в машине она находилась не со своим мужем, с которым у женщины есть четверо детей.

7 ноября суд Санкт-Петербурга отправил подозреваемого в СИЗО. ​На него возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством, в результате которого причинена смерть двух и более лиц вследствие нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения».

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#санкт-петербург
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В Москве пассажир напал на контролёра, когда его попросили оплатить проезд
07 ноября 2023, 18:56

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Москве пассажир автобуса напал на женщину-контролёра, когда та попросила его оплатить проезд, кадры происшествия публикует «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, на женщину напал 26-летний гражданин Узбекистана. 

Женщина подошла к пассажиру, попросив его заплатить за проезд в общественном транспорте. Тогда мужчина разозлился, вскочил и удар её. О характере травм, которые получила, контролёр, ничего не сообщается.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье  «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследованием происшествия занимается столичная прокуратура. 

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#уголовное прокуратура
#удар
#москва
#узбекистан
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Колонна президента Палестины Махмуда Аббаса подверглась нападению
07 ноября 2023, 18:46

Фото: сайт Кремля

Колонна президента Палестины Махмуда Аббаса подверглась нападению. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.
Отмечается, что один охранник был застрелен. По данным издания, ответственность за нападение взяла на себя группировка, известная как «Дети Абу Джандаля».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#нападение
#операция
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#заявление
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УФСБ: Главаря ячейки ИГИЛ* Сатторова приговорили к 22 годам лишения свободы
07 ноября 2023, 17:26

Фото: iStock/Andrii Zorii

2-й Западный окружной военный суд Москвы вынес обвинительный приговор главарю ячейки «Исламское государство» (ИГИЛ)* Орифжону Сатторову, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.
В ходе следствия было установлено, что Сатторов и еще семь участников ИГИЛ* создали организованную преступную банду «дмитровский джамаат». Участники этой группировки нападали обворовывали перевозчиков денежных средств. Таким образом, преступникам удалось похитить более ста миллионов рублей, часть из которых была отправлена членам ИГИЛ* за рубеж.

В результате, главарь банды Сатторов получил 22 года лишения свободы, восемь из которых он проведет в тюрьме, а остальные - в исправительной колонии строго режима. Он также обязан выплатить штраф в рамзере 800 тысяч рублей. 

Судебные процессы по делам остальных исламистов продолжаются.

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#москва
#фсб
#суд
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В Ленобласти грабитель вскрыл терминал оплаты с помощью лома и кувалды - видео
Вор ограбил терминал оплаты с помощью болгарки, кувалды и лома
07 ноября 2023, 17:24

Фото: istockphoto/Zinkevych

В поселке Васкелово ленинградской области прошел неравный бой между вором и терминалом оплаты. Мужчина раскурочил устройство с помощью болгарки, кувалды и лома.
Ночью в одном из местных магазинов сработала сигнализация. В торговый зал вломился грабитель и принялся долбить терминал оплаты, куда продавцы сдают дневную выручку, сообщает телеграм-канал Baza. На записи камеры видеонаблюдения можно увидеть, как мужчина сначала пилит устройство болгаркой, затем колотит по нему кувалдой. Окончательно вор добил терминал с помощью лома. Все  действия заняли у него четыре минуты.

Интересно, что сотрудники частного охранного предприятия приехали на место происшествия спустя 41 минуту после срабатывания сигнализации. Несложные вычисления позволят определить, что за это время преступник успел бы разломать десять таких терминалов.







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