Пожилой повар детского оздоровительного центра попытался развратить девочку

Фото: iStock/juriskraulis
В городе Усть-Катав Челябинской области сотрудник детского оздоровительного центра пытался развратить школьницу, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
По информации СМИ, 60-летний повар ДОЦ полез целоваться к 15-летней девочке, однако, она не ответила ему взаимностью и рассказала об инциденте родителям.
Отмечается, что пострадавшая не была отдыхающей, а работала вместе с поваром на кухне.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах поступка мужчины. Ему может грозить уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».
Читайте также:
В результате ДТП в Киргизии восемь человек погибли, еще шестеро пострадали
СК: Под Саратовом трое детей и мужчина пострадали из-за вспыхнувшего дезодоранта
Сантехник подал в суд на Блиновскую за то, что она не доплатила ему за прочистку туалета
Отмечается, что пострадавшая не была отдыхающей, а работала вместе с поваром на кухне.
Читайте также:
В результате ДТП в Киргизии восемь человек погибли, еще шестеро пострадали
СК: Под Саратовом трое детей и мужчина пострадали из-за вспыхнувшего дезодоранта
Сантехник подал в суд на Блиновскую за то, что она не доплатила ему за прочистку туалета
Евгения Парфентьева