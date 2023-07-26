Пожилой мигрант изнасиловал школьницу из Подмосковья

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Правоохранительные органы задержали 60-летнего мигранта по подозрению в изнасиловании школьницы из подмосковного Раменского, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Полиции удалось схватить и подозреваемого по делу об изнасиловании школьницы. На мужчину возбудили уголовное дело за «Совершение сексуальных действий в отношении лица, не достигшего 14 лет», и вскоре изберут для него меру пресечения.
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