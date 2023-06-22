Пожилой остеопат домогался девочки во время приёма в Петербурге

Фото: istockphoto.com / blinow61
В Санкт-Петербурге пожилой врач-остеопат домогался девочки во время сеанса массажа
Пожилой остеопат домогался несовершеннолетней девочки во время сеанса массажа в Питере, передаёт «РЕН ТВ».
Уточняется, что 16-летняя девочка пошла на приём к врачу-остеопату в Санкт Петербурге в понедельник, 19 июня. Во время сеанса массажа пожилой врач стал домогаться её. Ребёнок обо всём рассказала маме. Женщина написала заявление в полицию.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
Отмечается, что у подозреваемого врача могу хороших отзывов в интернете.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщина устроила секс-марафон с байкером в присутствии малолетнего сына.
Уточняется, что 16-летняя девочка пошла на приём к врачу-остеопату в Санкт Петербурге в понедельник, 19 июня. Во время сеанса массажа пожилой врач стал домогаться её. Ребёнок обо всём рассказала маме. Женщина написала заявление в полицию.
Отмечается, что у подозреваемого врача могу хороших отзывов в интернете.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщина устроила секс-марафон с байкером в присутствии малолетнего сына.
Яна Таёжная