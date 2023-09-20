Пожилую женщину извлекли из-под завалов дома в Балашихе, в котором произошёл взрыв

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Спасатели и кинологи с собаками продолжают поиски людей.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.
Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.
На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Стена дома, где произошел взрыв газа в Балашихе, обрушилась прямо на спасателей.При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека.