Правоохранители изучат сообщение о планируемом нападении на школу в Березниках

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Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова заявила, что в правоохранительные органы уже передали информацию о предполагаемом нападении на школу №30 в Березниках со стороны подростка.
«Уполномоченным по правам ребёнка информация взята в работу, направлены запросы в правоохранительные органы», — прокомментировала в беседе с RT Денисова.
До этого в интернете появились сообщения о подростке, который якобы планирует убить всю свою семью, а также совершить нападение на школу №30 в Березниках Пермского края.
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