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Правоохранители изучат сообщение о планируемом нападении на школу в Березниках

06 октября 2023, 13:44
Фото: istockphoto.com/Dzurag

Фото: istockphoto.com/Dzurag

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова заявила, что в правоохранительные органы уже передали информацию о предполагаемом нападении на школу №30 в Березниках со стороны подростка.
«Уполномоченным по правам ребёнка информация взята в работу, направлены запросы в правоохранительные органы», — прокомментировала в беседе с RT Денисова.

До этого в интернете появились сообщения о подростке, который якобы планирует убить всю свою семью, а также совершить нападение на школу №30 в Березниках Пермского края.


А в деревне Лямина Ханты-Мансийского автономного округа17-летний подросток за рулем автомобиля наехал на семью из трех человек. Он не справился с управлением и наехал на людей, которые шли по тротуару. 33-летняя женщина с месячным ребенком погибли на месте. 35-летнего мужчину госпитализировали. С места аварии виновник уехал.

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#подросток
#нападение
#информация
#школа
#происшествие
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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись 7 автомобилей
06 октября 2023, 14:01

Фото: iStock/Anton Novikov

Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве, там столкнулись семь автомобилей, сообщает Telegram-канал 112.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. В настоящий момент на месте происшествия работают медицинские сотрудники и экстренные службы. Информация о пострадавших и причинах аварии устанавливается. 

Москвичи, между собой, называют Кутузовский проспект «Дорогой смерти». Эта трасса на протяжении многих лет считается самой аварийной в Москве. Кто-то связывает это с отдельной, проложенной для чиновников полосой, кто-то - с безответственной водителей. Некоторые и вовсе говорят, что на Кутузовском есть аномальная зона. Однако, факт остается фактом - чаще всего ДТП в столице происходят именно ​на этой дороге.

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#дтп
#трасса
#аварии
#происшествия
#сотрудники
#информация
#москва
#пострадавшие
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В Чечне на соревнованиях разбился парашютист
06 октября 2023, 13:21

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Участник финала Кубка России по парашютному спорту, Дмитрий Беляев погиб во время соревнований.
Финал Кубка России проходил на базе Российского университета спецназа в Чечне. Во время соревнований погиб парашютист Дмитрий Беляев, сообщает пресс-служба центра воздушной подготовки Goodsky.
 
Беляев не рассчитал высоту полета. Сообщается, что на повышенной вертикальной скорости врезался в водную гладь. Спортсмена попытались реанимировать, но спасти его не удалось.
 
На счету 45-летнего мастера спорта и члена сборной РФ Дмитрия Беляева было свыше 3,7 тысячи прыжков с парашютом.

Ранее опытный парашютист назвал причину гибели известного бизнесмена под Коломной. Погибший в Подмосковье рязанский бизнесмен Сергей Цыганов занимался парашютным спортом давно и профессионально. Инцидент не связан с любительскими прыжками, заявил профессиональный парашютист Борис Майоров.

Он считает, что гибели спортсмена можно было избежать, если бы тот не совершил роковую ошибку пилотирования.

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#чп
#чечня
#парашют
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В США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года
AP: в США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года
06 октября 2023, 11:13

Фото: iStock/Soumen Hazra

Бывшего гинеколога университета Южной Калифорнии Джорджа Тиндалла, которому грозило до 64 лет тюрьмы по обвинению во множественных случаях сексуального насилия, нашли мертвым незадолго до назначения даты нового судебного заседания. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Сообщается, что на теле убитого не обнаружено признаков насильственной смерти. В октябре у погибшего Тиндалла должно было состояться новое судебное заседание.

Напомним, экс-гинеколог работал в клинике студенческого городка порядка 27 лет. В 2019 году  после появившейся информации о множестве пострадавших от него жертв 74-летний Тиндалл был лишен лицензии и арестован. В 2021 году Университет Южной Калифорнии выплатил миллиард долларов компенсации девушкам, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны специалиста-насильника.

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#подмосковье
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#заседание
#лицензии
#компенсации
#гинеколог
#жертвы
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Застрявших в Индии из-за наводнения россиян эвакуируют вертолётом
06 октября 2023, 10:43

Фото: istockphoto/Antonio Blanco

Генеральное консульство РФ в Калькутте сообщает, что индийские власти задействовали вертолеты, чтобы эвакуировать людей.
Люди из-за наводнения застряли в штате Сикким. Среди туристов есть и россияне.
 
В зоне бедствия остаются 3 россиянки. Погодные условия неблагоприятны, но для эвакуации застрявших туристов направили первый вертолет.
 
Туристов будут эвакуированы на вертолетную площадку Mangan Helipad, или на площадку Libing Army Helipad. Потом туристов отправят в столицу Сиккима – Гангток. Представители генконсульства просят россиян звонить по телефонам экстренной связи, если они попали в данный регион и нуждаются в помощи.

Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.

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#индия
#наводнение
#туристы
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В ХМАО подросток сбил насмерть мать с младенцем
06 октября 2023, 10:16

Фото: iStock/Chalabala

17-летний подросток за рулем автомобиля наехал на семью из трех человек.
Трагедия произошла в деревне Лямина Ханты-Мансийского автономного округа.
 
Днём в четверг в деревне Лямина на улице Лесная 17-летний подросток за рулём LADA Vesta не справился с управлением и наехал на людей, которые шли по тротуару. 33-летняя женщина с месячным ребенком погибли на месте. 35-летнего мужчину госпитализировали. С места аварии виновник уехал.
 
Подростка задержали. Им оказался 17-летний гражданин иностранного государства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Управление МВД по Карачаево-Черкесии сообщало о четырех погибших в результате серьезной аварии, в которую попали три легковых автомобиля. Происшествие случилось в четверг в 20:00 по московскому времени на 60-м километре федеральной трассы, соединяющей Лермонтов и Черкесск.

По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta и Toyota Alphard. В результате аварии водитель Camry и два пассажира «Гранты» погибли от полученных травм на месте происшествия, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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#дтп
#авария
#новости
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В Верхней Пышме бетонные блоки упали на детскую площадку
06 октября 2023, 09:39

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В Верхней Пышме Свердловской области на детскую площадку свалились бетонные блоки со стройки.
E1.RU пишет, что ЧП случилось на улице Сапожникова. Среднеуральская строительная компания возводит там здание. Со строительного крана на детскую площадку упали бетонные блоки.
 
«Кран уронил на детскую площадку строительные блоки. Эти дома возводятся с нарушениями, работы осуществляются даже в ночное время!» —сообщил знакомый с ситуацией.
В момент падения блоков на детской площадке людей не было. Строительная компания пока не прокомментировала ситуацию.

Ранее в Екатеринбурге жители частных домов на улице Узорной засыпали дорогу камнями, перекрыв проезд для автомобилей. По информации издания, екатеринбуржцы такими действиями перекрыли дорогу к школе №55 для жителей поселка Совхозный. Так местные жители борются с водителями, объезжающими по этой дороге пробку на улице Амундсена.

«Они уже на протяжении десяти лет периодически ставят шлагбаумы, блоки — и вот решили просто такое насыпать. Заявление написано, ищем исполнителя, водителю грозит штраф. Это проезд к школе, она стоит прямо за рекой», — рассказала журналистам одна из жительниц Совхозного.
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В Псковской области семейная пара напала с вилами и ножом на инспектора ПДН

На Сахалине прошёл мощнейший ливень
#детская площадка
#дети
#чп
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В Индии 40 человек погибли из-за наводнения
06 октября 2023, 09:27

Фото: istockphoto/Wheatfield

Наводнение накрыло северо-восточную часть Индии.
Reuters, ссылаясь на правительственных чиновников, сообщает, что в результате наводнения погибли 40 человек.
 
Наводнение вызвали проливные дожди в районе ледникового озера Лхонак, которое находится в Гималаях в штате Сикким. За небольшое время там выпала пятимесячная норма осадков. Ситуацию усугублял и прорыв плотины ГЭС на реке Тиста.

Наводнение коснулось не менее 22 тысяч человек. Около 102 числятся пропавшими без вести. В данный момент в регионе ведутся поисково-спасательные работы. Дожди не прекращаются. Прогнозируется ухудшение погоды в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что на Сахалине прошёл мощнейший ливень. Десятки домов оказались затоплены, тысячи человек остались без электричества. Самая сложная ситуация наблюдается в Южно-Сахалинске. Там, а также в соседних районах, отменили занятия в школах. Местных жителей просят не выходить на улицу без острой необходимости. В регионе вели режим ЧС.

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#индия
#наводнение
#чп
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В Псковской области семейная пара напала с вилами и ножом на инспектора ПДН
06 октября 2023, 08:59

Фото: iStock/kieferpix

Женщина приехала искать пропавшего ребёнка, а его родители кинулись на неё с вилами.
SHOT пишет, что из деревни Новой Пустошкинского района поступила информация, что там пропал 10-летний мальчик. Соседи не видели ребёнка с лета.
 
42-летняя сотрудница ПДН вместе с двумя представителями соцзащиты и лейтенантом полиции прибыли на место, чтобы разобраться в деле. Дом семьи был закрыт, но во дворе лежали детские вещи и игрушки.
 
Родителей мальчика нашли в ближайшем лесу. Они прятались в землянке. Где их сын, они объяснить не могли. Супруги согласились проследовать в отдел полиции. По пути вернулись за документами. А потом мужчина схватил вилы, а женщина — нож. Вместе они кинулись на сотрудников.
 
Пострадала сотрудница ПДН. Ей нанесли 10 ножевых ранений головы, шеи, плеч и рук. Соцзащитники и полицейский палками отогнали неадекватных родителей. Супруги убежали обратно в лес.
 
Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии. Родителей около 23.00 задержали рядом с болотом у деревни Кстово. Они были вооружены незарегистрированным охотничьим ружьём.
 
Ребёнка продолжают искать.

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#родители
#дети
#чп
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На Сахалине прошёл мощнейший ливень
06 октября 2023, 08:19

Фото: iStock/trendobjects

Десятки домов оказались затоплены, тысячи человек остались без электричества.
Baza пишет, что самая сложная ситуация наблюдается в Южно-Сахалинске. Там, а также в соседних районах, отменили занятия в школах. Местных жителей просят не выходить на улицу без острой необходимости.
 
В регионе вели режим ЧС.

В августе на фоне сильных ливней, порывистого ветра и паводков во Владивостоке произошло аварийное отключение электричества. Без света остались около 70 тысяч горожан.

Из-за разгула стихии пришлось проводить экстренную эвакуацию воспитанников и сотрудников двух детских садов. Некоторых детей родители забрали домой, других перевезли в детский сад, находящийся в более безопасном месте. Также сообщается, что из-за паводка временно перекрыта федеральная трасса «Уссури». Аварийные бригады и дорожные службы уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Части абонентов уже удалось снова подключить к электроснабжению.

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