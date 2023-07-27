Правоохранители пресекли незаконную добычу нефрита в Бурятии

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В Бурятии местные полицейские пресекли незаконную добычу нефрита. Во время правоохранителей забрасывали камнями и палками. Раздавались даже выстрелы из неустановленного пока оружия.
В районе Оспинского месторождения в Окинском районе Бурятии произошло настоящее сражение между полицейскими и незаконными копателями. Сотрудники службы безопасности местной компании, специализирующейся на добыче драгоценных металлов и минералов, столкнулась с крупной организованной группой нелегальных добытчиков, которые нагло вели разработку добывали нефрит на чужой частной территории, передает телеграм-канал SHOT.
Из-за большого численного превосходства нарушителей охранники не решились вступать с ними в конфликт и вызвали полицейских. Когда те всемером приехали на вызов, их встретила толпа около 40 человек. В оперативников полетели камни, палки и бутылки, кто-то несколько раз выстрелил из неустановленного оружия. Правоохранителям пришлось отстреливаться. Когда двое нападавших были ранены, полицейские смогли задержать 27 человек, остальные разбежались.
Сейчас с арестованными работают следователи. Никто из оперативников во время перестрелки не пострадал. За незаконную добычу нефрита организованной группой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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Из-за большого численного превосходства нарушителей охранники не решились вступать с ними в конфликт и вызвали полицейских. Когда те всемером приехали на вызов, их встретила толпа около 40 человек. В оперативников полетели камни, палки и бутылки, кто-то несколько раз выстрелил из неустановленного оружия. Правоохранителям пришлось отстреливаться. Когда двое нападавших были ранены, полицейские смогли задержать 27 человек, остальные разбежались.
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Александр Бойцов