Правоохранительные органы задержали троих адвокатов Навального*

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Троих адвокатов оппозиционного политика Алексея Навального* задержали правоохранительные органы, об этом сообщил источник RT.
По информации источника СМИ, Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали в Москве, предварительно проведя обыски в их квартирах. Игоря Кобзева задержали в городе Ковров Владимирской области, в его доме также прошли обыски.
Задержанных подозревают в участии в деятельности экстремистского сообщества. Вскоре всех троих доставят в Следственный комитет.
Алексей Навальный* продолжает отбывать наказание в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области. Прокуратура просила приговорить Навального* к 20 годам лишения свободы, однако, суд вынес приговор с лишением свободы на 19 лет.
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*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.
Задержанных подозревают в участии в деятельности экстремистского сообщества. Вскоре всех троих доставят в Следственный комитет.
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WSJ: Навального* могут включить в сделку по обмену заключенными между РФ и США
Навальному* предстоит отбывать наказание в очень жестких условиях
*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.
Евгения Парфентьева