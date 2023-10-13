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Правоохранительные органы задержали троих адвокатов Навального*

13 октября 2023, 17:16
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Троих адвокатов оппозиционного политика Алексея Навального* задержали правоохранительные органы, об этом сообщил источник RT.
По информации источника СМИ, Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали в Москве, предварительно проведя обыски в их квартирах. Игоря Кобзева задержали в городе Ковров Владимирской области, в его доме также прошли обыски.

Задержанных подозревают в участии в деятельности экстремистского сообщества. Вскоре всех троих доставят в Следственный комитет.


Алексей Навальный* продолжает отбывать наказание в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области. Прокуратура просила приговорить Навального* к 20 годам лишения свободы, однако, суд вынес приговор с лишением свободы на 19 лет.

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Навальному* предстоит отбывать наказание в очень жестких условиях

*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.
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#навальный
#адвокат
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Подмосковные спасатели помогли 150-килограммовому пациенту, уснувшему с сигаретой
13 октября 2023, 18:40

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли донести до машины скорой помощи пациента весом 150 кг, нуждавшегося в срочной госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП произошло в поселке Лоза Сергиево-Посадского городского округа. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились медики за помощью в транспортировке тучного пожилого мужчины. Пенсионер уснул в постели с непотушенной сигаретой, на нём загорелся жилет, и он получил сильные ожоги.
 
Оперативно прибыв на вызов, спасатели помогли спустить 70-летнего пострадавшего на носилках с четвёртого этажа, переместили на каталку и доставили в автомобиль бригады скорой помощи. Пациента с ожогами третьей степени госпитализировали.

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#московская область
#спасатели
#сергиев посад
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Суровая кассирша «Пятёрочки» отбилась пакетом от разъярённой медведицы в Башкирии
В Башкирии женщина отбилась пакетом от медведицы с медвежатами
13 октября 2023, 18:13

Фото: iStock/JNevitt

В селе Петровское Ишимбайского района Башкирии на кассиршу «Пятерочки», следовавшую на работу, напала медведица, однако женщина оказалась не из пугливых и смогла отбить атаку разъяренного зверя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По словам потерпевшей, медведица напала на нее утром по пути на работу в магазин «Пятерочка». Зверь ударил ее лапой по голове и руке, также сильно поцарапал. Однако кассирша не испугалась и начала бить медведя пакетом и дамской сумкой, она также кричала и звала на помощь.

На её крики прибежали люди, которые смогли прогнать зверя. Сейчас женщина проходит лечение в больнице.

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#люди
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Тушинский расчленитель, перед убийством, выпил со своей жертвой шесть бутылок водки
Тушинского расчленителя отправили в СИЗО до 11 декабря
13 октября 2023, 17:40

Фото: iStock/Igor Dudchak

Стали известны подробности шокирующей истории из Южного Тушино, где пенсионер расчленил женщину и разбросал ее останки по ванной комнате, сообщает Telegram-канал SHOT.
Как рассказал сам 61-летний Николай Ющенко, к нему в гости пришла 62-летняя подруга его покойной жены. На двоих оин выпили около четырех литров водки, после чего между приятелями произошла ссора. Ющенко пять раз ударил женщину стамеской, а когда понял, что она мертва, затащил ее в ванную комнату и расчленил. 

После убийства преступник сбежал в Сергиев Посад, где его и задержали. Останки женщину пролежали в ванной три недели, пока их не нашла хозяйка второй комнаты в коммуналке Ющенко.

Пенсионера оставили в СИЗО до 11 декабря, он полностью признал свою вину.

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#суд
#водка
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Адвокат Исаев: Заморившим голодом дочь родителям-сыроедам грозит лишение свободы
13 октября 2023, 17:16

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Адвокат Леонид Исаев заявил, что родителям-сыроедам, которые заморили свою двухлетнюю дочь голодом, от чего девочка скончалась, грозит лишение свободы сроком до четырёх лет.
Кроме того, их могут лишить родительских прав на двух других детей.

«По статье 156 УК РФ наказание составляет до трёх лет лишения свободы. По статье 125 УК РФ — до одного года. С огромной долей вероятности родители будут лишены родительских прав в отношении двух оставшихся детей. Поэтому в данном случае наличие несовершеннолетних детей вряд ли будет смягчающим обстоятельством», — пояснил в беседе с NEWS.ru Исаев.

В Красноярске двухлетняя девочка умерла в многодетной семье из-за родителей-сыроедов, которые также предпочитали нетрадиционную медицину. По версии следствия, 35-летний Денис и 36-летняя Светлана перестали употреблять в пищу мясо и рыбу несколько лет назад. Свою маленькую дочь они кормили также. Из-за неполноценной еды у ребенка развилось хроническое расстройство питания и анемия.

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#родители
#наказание
#ребёнок
#гибель
#происшествие
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Песков ответил на вопрос о росте числа погибших россиян в Израиле
Песков: сейчас нет точной информации о погибших гражданах РФ в Израиле
13 октября 2023, 15:49

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент точная информация о россиянах, которые находятся среди заложников в зоне палестино-израильского конфликта, отсутствует. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь президента России отметил, что наши посольства продолжают свою работу.

Ранее представители посольства РФ в Израиле сообщили, что число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта продолжает расти. По словам представителей посольства, также продолжает расти число пропавших без вести граждан РФ. На сегодняшний день в дипведомстве зарегистрированы 12 пропавших.

По последним данным, в Израиле погибли четверо россиян. Личности троих из них удалось установить: 47-летний уроженец Балтийска, который почти всю сознательную жизнь прожил в Израиле; 34-летний мужчина из города Златоуст, который также прожил в Израиле с 14 лет и 20-летний волгоградец, который служил в израильской армии.

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#жизнь
#мужчина
#посольство
#рф
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Студент впал в кому во время катания на аттракционах в «Острове мечты»
13 октября 2023, 15:39

Фото: iStock/jockermax

Молодой человек впал в кому во время катания на американских горках в столичном парке «Остров мечты». Врачи борются за его жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 18-летний студент колледжа отдыхал с друзьями в парке «Остров мечты». Ребята отправились на одну из самых страшных горок — «Полёт в тоннеле», где поезд едет со скоростью 80км/ч по темному тоннелю. По словам матери студента, молодой человек проглотил язык. После остановки сотрудники парка пытались самостоятельно его реанимировать.

Прибывшие на место врачи диагностировали у парня отёк головного мозга и внезапную клиническую смерть. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи пытаются спасти ему жизнь.

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В Хабаровском крае школьницы заставили ученицу извиняться, стоя на коленях

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#жизнь
#человек
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В Хабаровском крае школьницы заставили ученицу извиняться, стоя на коленях
13 октября 2023, 15:35

Фото: iStock/Viktor Aheiev

В школе № 16 в посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае ученицы старших классов заставили извиняться ученицу, поставив ее на колени. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В Сеть попало видео, где более взрослые девочки издевались и унижали ученицу. Они заставили девочку извиняться. Однако им этого оказалось недостаточно, они поставили девочку на колени и заставили сложить руки вместе и вымаливать прощение у одной из них.

Все это действие школьницы сопровождали различными угрозами и снимали на видео. По данному факту следственный комитет начал проверку. Оказалось, что в данной школе зафиксирован целый ряд подобных случаев детской жестокости.

Ранее также стало известно, что в Уфе одноклассники жестоко избили на уроке. Как рассказала мать пострадавшей девочки, во время урока на неё набросились два одноклассника и жестоко избили. Школьнице отбили селезёнку и поджелудочную железу. Все тело девочки покрыто синяками.

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«Отбиты селезенка и поджелудка»: Шестиклассницу жестоко избили одноклассники
Избитую одноклассниками шестиклассницу доставили в Уфу на вертолёте
13 октября 2023, 15:06

Фото: iStock/SB Arts Media

Шестиклассницу, которую жестоко избили на уроке одноклассники, эвакуировали в Уфу на вертолёте, об этом сообщает UFA1.RU со ссылкой на Минздрав Башкирии.
Инцидент произошел в одной из школ деревни Савалеево. 

Как рассказала мать пострадавшей девочки, во время урока на неё набросились два одноклассника и жестоко избили. Школьнице отбили селезёнку и поджелудочную железу. Все тело девочки покрыто синяками. 

Сперва школьницу госпитализировали в реанимацию Кармаскалинской районной больницы. 11 октября её вертолётом отправили в республиканскую детскую больницу Уфы. Отмечается, что ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. 

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Посольство РФ: Число погибших в Израиле россиян продолжает расти
13 октября 2023, 14:26

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта продолжает расти, сообщили «РИА Новости» представители посольства РФ в Изариле.
По словам представителей посольства, также продолжает расти число пропавших без вести граждан РФ. На сегодняшний день в дипведомстве зарегистрированы 12 пропавших. 

По последним данным, в Израиле погибли четверо россиян. Личности троих из них удалось установить: 47-летний уроженец Балтийска, который почти всю сознательную жизнь прожил в Израиле; 34-летний мужчина из города Златоуст, который также прожил в Израиле с 14 лет и 20-летний волгоградец, который служил в израильской армии.

К тому же, не стоит забывать, что граждане России могут находиться и ​в плену у ХАМАС. Боевики заявляли, что взяли в заложники несколько десятков людей с двойным гражданством.

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