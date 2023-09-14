Предполагаемому виновнику в распространении сибирской язвы под Воронежем избрали меру пресесения

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Богучарский районный суд Воронежской области избрал меру пресечения для предпринимателя, который является фигурантом дела о распространении сибирской язвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.
По последней информации, число пациентов, которые госпитализированы из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, выросло до девяти человек. Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести.
Статья, по которой будут судить фигуранта - «Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений» - предусматривает до двух лет лишения свободы.
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«Судом в отношении фигуранта уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 249 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Фигурант дела – ИП», - прокомментировал ситуацию представитель суда.
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Евгения Парфентьева