Председатель совета директоров «Лукойл» Некрасов умер после пятидневного запоя

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Председатель совета директоров ПАО «Лукойл» Владимир Некрасов умер после пятидневного запоя, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, Некрасова обнаружила его жена дома в Серебряном Бору. Мужчина безвылазно пил последние пять дней.
У покойного были серьезные проблемы с сердцем. Пару лет назад ему поставили митральный клапан и сделали шунтирование. Он постоянно наблюдался в австрийской клинике и принимал таблетки для сердца. При этом, после операции Некрасов чувствовал себя хорошо, на здоровье не жаловался. Медики также не обнаружили у него осложнений.
Предварительной причиной смерти топ-менеджера стала острая сердечная недостаточность.
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У покойного были серьезные проблемы с сердцем. Пару лет назад ему поставили митральный клапан и сделали шунтирование. Он постоянно наблюдался в австрийской клинике и принимал таблетки для сердца. При этом, после операции Некрасов чувствовал себя хорошо, на здоровье не жаловался. Медики также не обнаружили у него осложнений.
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Евгения Парфентьева