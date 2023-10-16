Премьер Бельгии де Кроо выразил соболезнования Швеции из-за теракта в Брюсселе

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Премьер Бельгии Александр де Кроо выразил соболезнования своему коллеге из Швеции в связи с терактом в Брюсселе. Он направил Ульфу Кристерссену соответствующую телеграмму. Об этом пишут РИА Новости.
«Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнёры мы совместно боремся с терроризмом», — написал де Кроо.Ранее премьер-министр Бельгии призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города. Стрелок скрылся, его сейчас ищут. Кризисный центр, в свою очередь, также рекомендовал гражданам не выходить на улицу без необходимости.
В своей прямой трансляции стрелок представился членом запрещённой в России террористической организации ИГИЛ* Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.
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Артем Путинцев