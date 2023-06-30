Премьер Молдовы: Стрельбу в аэропорту устроил гражданин Таджикистана

Фото: iStock/skyNext
Правительство Молдовы раскрыло, кто открыл стрельбу в аэропорту Кишенева
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что стрельбу в аэропорту Кишенева устроил гражданин Таджикистана, сообщает «РИА Новости».
Читайте также:
В результате стрельбы в аэропорту Кишенева погибли два человека
116 россиян, уехавших из страны во время мятежа Пригожина, просят МИД вернуть их на Родину
В Якутии девятиклассница утонула во время празднования выпускного
Читайте также:
116 россиян, уехавших из страны во время мятежа Пригожина, просят МИД вернуть их на Родину
В Якутии девятиклассница утонула во время празднования выпускного
Евгения Парфентьева