Преподавателя из Екатеринбурга обнаружили мертвым в собственной квартире

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Преподавателя аграрного университета Игоря Олейника из Екатеринбурга обнаружили мертвым в собственной квартире, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, тревогу забили днем 10 октября соседи педагога. Сперва они услышали грохот в квартире Олейника, а затем обратили внимание на горящий свет в его квартире и работающий телевизор.
Неравнодушные жильцы не раз вызывали полицию, однако, в квартиру так никто и не попал. В результате, соседи вскрыли дверь самостоятельно и обнаружили Олейникова мертвым.
Мужчине было 59 лет.
Ранее жительница Екатеринбурга ехала на работу на автобусе, когда заметила в кустах тело мужчины без обуви в неестественной позе. Вместе с медиками правоохранители прибыли на место происшествия, где констатировали смерть мужчины за несколько дней до обнаружения, так как труп был сильно обморожен.
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Неравнодушные жильцы не раз вызывали полицию, однако, в квартиру так никто и не попал. В результате, соседи вскрыли дверь самостоятельно и обнаружили Олейникова мертвым.
Ранее жительница Екатеринбурга ехала на работу на автобусе, когда заметила в кустах тело мужчины без обуви в неестественной позе. Вместе с медиками правоохранители прибыли на место происшествия, где констатировали смерть мужчины за несколько дней до обнаружения, так как труп был сильно обморожен.
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Евгения Парфентьева