Пресечена попытка террористической атаки Украины на территории РФ

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Сегодня, 22 сентября, около 10:30 по московскому времени пресечена попытка совершения террористической атаки беспилотными летательными аппаратами и авиационными управляемыми ракетами по объектам Российской Федерации.
Средствами противовоздушной обороны у западного побережья полуострова Крым замечены и уничтожены украинская управляемая ракета и два беспилотника самолетного типа. Информацию передает Министерство обороны РФ.
Ранее сообщалось о замеченных диверсантах на территории Курской области. ДРГ из четырех человек была замечена местными жителями в селе Горналь. Силовики предупредили жителей населенного пункта о возможных названых гостях.
Также недавно ВСУ был нанесен массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области. В результате пострела пострадало мирное население, один человек скончался.
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Ранее сообщалось о замеченных диверсантах на территории Курской области. ДРГ из четырех человек была замечена местными жителями в селе Горналь. Силовики предупредили жителей населенного пункта о возможных названых гостях.
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Алина Юрчак