Пресненский суд арестовал обвиняемого в убийстве депутата Колодича

Фото: Фотобанк Московской области
«Следствие предполагает, что подозреваемый во время конфликта напал на владельца дома и его супругу. Тело 58-летнего депутата думы ХМАО было найдено в подвале дома, жене погибшего преступник нанес ножевые ранения», — отметили в суде.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве убили 58-летнего депутата из Югры Александра Колодича, который был главой комитета думы ХМАО — Югры про бюджету, финансам и налоговой политике. Его жена находится в тяжелом состоянии, у нее множество ножевых ранений.