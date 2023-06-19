Престарелый массажист надругался над школьником в Зеленограде

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В Зеленограде 68-летний мужчина домогаться до 11-летнего мальчика во время сеанса массажа
В Зеленограде престарелый педофил надругался над 11-летним мальчиком во время сеанса массажа, передаёт «РЕН ТВ».
Уточняется, что отец привёз своего сына из Химок в Зеленоград на массаж к 68-летнему специалисту. Мужчина принимал клиентов у себя дома. Во время сеанса массажист стал домогаться до мальчика. Он начал трогать ребёнка за интимные места и целовать. Мальчик сбежал от педофила и обо всём рассказал своему отцу. Тот сразу пошёл в полицию и написал заявление.
Подозреваемого мужчину задержали. В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Уточняется, что отец привёз своего сына из Химок в Зеленоград на массаж к 68-летнему специалисту. Мужчина принимал клиентов у себя дома. Во время сеанса массажист стал домогаться до мальчика. Он начал трогать ребёнка за интимные места и целовать. Мальчик сбежал от педофила и обо всём рассказал своему отцу. Тот сразу пошёл в полицию и написал заявление.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Яна Таёжная