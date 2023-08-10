Президент Эквадора подтвердил убийство кандидата на пост главы государства

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Президент Эквадора Гильермо Лассо выразил возмущение убийством кандидата на пост президента Фернандо Вильявисенсьо и обещал принять меры.
«Шокирован смертью Фернандо Вильявисенсьо, кандидата в президенты. Обещаю, что те, кто стоит за этим преступлением, будут наказаны. Скоро начнется заседание нашего кабинета безопасности в президентском дворце», — написал Лассо в Twitter.По данным издания El Universo, Вильявисенсьо был застрелен во время митинга, в ходе которого ранения получили восемь человек, семеро из которых попали в больницу.
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Артем Кузьмин