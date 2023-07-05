Президент Португалии Ребелу де Соуза упал в обморок на мероприятии

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Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза потерял сознание во время публичного мероприятия.
Президента госпитализировали, сообщает агентство EFE, ссылаясь на источники из офиса лидера страны.
74-летний Марселу де Соуза почувствовал себя плохо после визита на факультет науки и технологии в Университете Нова Лисбоа.
Ранее у президента уже были проблемы со здоровьем. Обморок также не первый. Президент терял сознание в 2018 году во время визита на север Португалии.
В 2017 и 2021 годах политику удаляли несколько грыж, а в 2019 году ему провели катетеризацию, во время которой было найдено несколько крупных коронарных закупорок.
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74-летний Марселу де Соуза почувствовал себя плохо после визита на факультет науки и технологии в Университете Нова Лисбоа.
В 2017 и 2021 годах политику удаляли несколько грыж, а в 2019 году ему провели катетеризацию, во время которой было найдено несколько крупных коронарных закупорок.
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