Президент Румынии потребовал оказать помощь пострадавшим от взрывов

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Президент Румынии Клаус Йоханнис подчеркнул, что первоочередной задачей является предоставление необходимой помощи жертвам взрывов на заправочной станции, а после этого следует провести всестороннее расследование для определения причин произошедшего.
Ранее в городе Креведия, находящемся в 13 км от румынской столицы, произошли четыре взрыва. По информации Министерства здравоохранения Румынии, один человек умер и 46 получили травмы, некоторых из них планируется отправить для лечения в Италию и Бельгию.
Президент также призвал органы власти предпринять срочные шаги в интересах пострадавших и выразил соболезнования семье умершего, пожелав быстрого выздоровления раненым.
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«Сейчас важно обеспечить все необходимое для пострадавших и упростить их доступ к экстренной медицинской помощи. После стабилизации ситуации на месте происшествия следует незамедлительно начать расследование для выяснения возможных нарушений законодательства», — написал Йоханнис в соцсетях.
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Артем Кузьмин