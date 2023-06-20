Президента федерации бокса расстреляли в Ангарске

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Перестрелка произошла в кафе «Coffee Like» в Ангарске
В Ангарске расстреляли президента местной федерации бокса Александра Ракислова, передаёт Telegram-канал «112».
О нападении на 40-летнего президента местной федерации бокса Александра Ракислова стало известно во вторник, 20 июня. Уточняется, что происшествие произошло в кафе «Coffee Like» в Ангарске, где мужчина находился со своим другом Оганезом Туманяном. В конфликте также принял участие президент спортивной организации «Бойцовский Клуб «Ахмат» Василий Мурачев. Он тоже пострадал. Мужчину госпитализировали с колото-резаными ранениями.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
О нападении на 40-летнего президента местной федерации бокса Александра Ракислова стало известно во вторник, 20 июня. Уточняется, что происшествие произошло в кафе «Coffee Like» в Ангарске, где мужчина находился со своим другом Оганезом Туманяном. В конфликте также принял участие президент спортивной организации «Бойцовский Клуб «Ахмат» Василий Мурачев. Он тоже пострадал. Мужчину госпитализировали с колото-резаными ранениями.
«У Ракислова диагностировали травматическое и огнестрельное ранение грудной клетки и обеих ног», — говорится в сообщении.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Яна Таёжная