Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Президента ФК «Тигрес» Паеса застрелили в собственном авто

Президента ФК «Тигрес» Паеса застрелили в собственном авто

Неизвестные застрелили президента ФК «Тигрес» Паеса после матча в Колумбии
26 сентября 2023, 07:35
Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

Президента ФК «Тигрес де Соача» Эдгара Паеса застрелили после матча в рамках чемпионата Колумбии по футболу. Об этом команда сообщила в своём аккаунте в соцсети X.
Убийство произошло после матча «Тигрес» (Богота) – «Атлетико» (Кали), завершившийся со счётом 2:3 в пользу последней команды. Паес возвращался домой на автомобиле. Затем произошло столкновение – двое мужчин на мотоцикле не справились с управлением и врезались в автомобиль. Неизвестные открыли огонь, в результате чего президент футбольного клуба получил ранения в грудь, шею и череп, после чего мужчины скрылись с места происшествия на своём мотоцикле.

63-летний Паес был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.


Уточняется, что момент убийства был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Читайте также:

В Петербурге 6-летняя девочка госпитализирована с ножевым ранением

Найденная в Москве мертвая женщина была работницей Роспотребнадзора

Полицейские задержали мужчину, который зарезал хозяина собаки из-за лая
#убийство
#футбол
#матч
#авария
Читайте нас в
В Москве мужчину засосало в фильтровую трубу бассейна
28 сентября 2023, 10:57

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

ЧП случилось в «Олимпийской деревне» в Москве.
Shot пишет, что погибшим оказался опытный 56-летний дайвер. Он работал в компании, специализирующейся на чистке бассейнов. В «СК Олимпийская деревня — 80» мужчина погрузился на глубину 6 м. Его рука застряла в трубе.  Самостоятельно он не смог её вытащить, а в баллоне закончился кислород. Мужчина утонул.
 
Труп в воде заметил инструктор по плаванию в спорткомплексе на Мичуринском проспекте. В этом бассейне погибший дайвер проработал более 20 лет.

Ранее в Москве трамвай насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неустановленном для пешеходов месте. Трагедия произошла в районе улицы Менжинского. 50-летний мужчина перебегал дорогу в неустановленном для пешеходов месте, к тому же, на нём были надеты наушники. В результате, местный житель попал под колёса трамвая. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Читайте ​также:

Москвича насмерть задавило трамваем

Под обстрелом Донецка погиб мирный житель

Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси на востоке Москвы


#бассейн
#чп
#москва
Читайте нас в
Азербайджан предъявил обвинения Рубену Варданяну
Бывшего министра НКР Варданяна обвинили в финансировании терроризма
28 сентября 2023, 10:22

Фото: iStock/Yingko

Бывшему государственному министру непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубену Варданяну предъявили обвинения в финансировании терроризма, об этом сообщает служба госбезопасности Азербайджана.
Напомним, вчера Варданяна задержала азербайджанская сторона при попытке покинуть Нагорный Карабах через КПП в Лачинском коридоре.

Варданяна освободили от должности главы Нагорного Карабаха еще в феврале 2023 года. В сентября 2022 года президент России Владимир Путин утвердил заявление бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства.

Сегодня Варданяну предъявили официальные обвинения.

«На основании собранных доказательств Варданяну Рубену Карленовичу, 1968 года рождения, являющемуся в настоящее время гражданином Республики Армения, предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджанской Республики», - прокомментировали ситуацию в азербайджанской службе. 

Суммарно Варданяну грозит более 20 лет тюрьмы.

Читайте также: 

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года

Премьер Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Шольцем и Блинкеном

Нагорный Карабах: История конфликта, причины, капитуляция
#ук
#обвинение
#финансирование
#заявление
#армения
#террористы
#азербайджан
#нагорный карабах
#рубен варданян
Читайте нас в
Две человеческих мумии обнаружили в подвале дома в Кемеровской области
28 сентября 2023, 09:20

Фото: iStock/vmargineanu

В селе Барановка Кемеровской области мужчина взял в плен отца и брата и запер их в погребе. Пленники скончались после страшных пыток. Пока их обнаружили, тела успели мумифицироваться. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, пропавшие перестали выходить на связь, тогда их родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже. На место жительство семьи приехали полицейские, вскрыли дом, где обнаружили следы крови, ведущие в погреб. Вскрыв погреб, сотрудники обнаружили в нем два мумифицированных тела 70-летнего пенсионера и его 39-летнего сына.

Рядом с телами также обнаружены топор, гвозди, кувалда, шина от бензопилы и окровавленные тряпки. Судя по всему, этими предметами пленных пытали.

При этом второй 41-летний сын пенсионера дома отсутствовал, так как был госпитализирован в психиатрическую больницу в сентябре текущего года. Ему поставили диагноз параноидальная шизофрения. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Красноярском крае женщина 15 лет скрывала убийство младенца

В Москве три человека напали с ножами на семейную пару

News9Live: Мужчина укусил друга любовницы за пенис из-за отказа от секса втроём
#дело
#дом
#уголовное дело
#полицейские
#тела
#сын
Читайте нас в
В Ташкенте во время взрыва на складе погиб подросток
28 сентября 2023, 09:18

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв произошёл в Ташкенте в ночь на 28 сентября.
15-летний мальчик погиб, сообщает «Газета.uz», ссылаясь на очевидцев. Во время взрыва подросток находился дома, но взрывная волна выбила оконную раму, которая упала на голову парня. Информация о других жертвах не сообщается. 

Известно о нескольких пострадавших, но точное число пока не известно. 

Напомним, мощный взрыв в ночь на четверг произошёл в Ташкенте. На воздух взлетел таможенный склад, который находился в районе аэропорта. Сообщается, что взрыв прогремел на складе компании «Интер Логистика». Могли сдетонировать аккумуляторы для электромобилей, хранившиеся на таможенном складе. 

Читайте также:

Baza: В столице Узбекистана Ташкенте прогремел мощный взрыв

Москвича насмерть задавило трамваем

Под обстрелом Донецка погиб мирный житель

#узбекистан
#подросток
#взрыв
Читайте нас в
В Красноярском крае женщина 15 лет скрывала убийство младенца
СК РФ: Женщина оставила младенца на морозе в Красноярске и 15 лет скрывала убийство
28 сентября 2023, 06:32

Фото: iStock/fotoember

В Красноярском крае местная жительница убила своего новорождённого ребёнка, после чего 15 лет скрывалась в Свердловской области. Об этом пишет АиФ со ссылкой на СК РФ.
Уточняется, что убийство произошло в городе Боготол 10 марта 2008 года. 27-летняя женщина оставила на морозе своего восьмимесячного ребёнка, в результате чего малыш погиб от переохлаждения. Тело младенца женщина вывезла на санках и бросила не пустыре. Вплоть до 25 сентября 2023 года она проживала в Свердловской области.

Тело ребёнка обнаружил один из жителей Боготола, о страшной находке он сообщил в полицию. Преступление долгое время не могли раскрыть, но благодаря ориентировке женщину все-таки удалось найти. В настоящее время 43-летнюю подозреваемую доставили в Красноярск, она находится под арестом.

Читайте также:

В Москве три человека напали с ножами на семейную пару

В Новосибирске мать выставленного на продажу ребёнка заявила, что её взломали

В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон в квартире многоэтажки

#преступление
#убийство
#женщина
#мать
#красноярск
#ребёнок
#младенец
Читайте нас в
В Ташкенте локализовали пожар после взрыва на складе
МЧС Узбекистана: в Ташкенте локализовали пожар после взрыва на складе
28 сентября 2023, 06:17

Фото: Фотобанк Московской области

Пожар, возникший после взрыва на промышленном складе в Ташкенте, был успешно локализован, в настоящее время проводится расследование, чтобы установить причины происшествия, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.
Ранее, как сообщалось МЧС, 28 сентября в 02:43 (00:43 по московскому времени) произошел сильный взрыв, за которым последовал пожар на одном из складов, находившихся на территории массива «Строитель» в Сергелийском районе Ташкента. По информации ведомства, ликвидацией пожара занимаются 16 пожарных расчетов. Минздрав страны также подтвердил наличие пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

Читайте также:

Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого

МЧС Узбекистана прокомментировало сообщения об авиакатастрофе

ТАСС: При пожаре в Москве пострадал пятилетний ребёнок
#минздрав
#помощь
#мчс
#пожар
#взрыв
#страны
#всу
Читайте нас в
News9Live: Мужчина укусил друга любовницы за пенис из-за отказа от секса втроём
28 сентября 2023, 05:13

Фото: iStock/PeopleImages

В Индии мужчина укусил любовника знакомой за пенис из-за отказа заняться сексом втроём. Об этом пишет News9Live.
Инцидент произошёл в индийском штате Уттар-Прандеш. Житель города Канпур приехал в деревню Раутапур Кала к любовнице, намереваясь заняться сексом. Войдя в дом индиец увидел, что девушка пригласила ещё одного приятеля. Вдвоём они стали требовать, чтобы пострадавший поучаствовал с ними в групповом сексе.

Мужчина отказался, после чего приятель расстроившейся индианки напал на него. В ходе драки он повалил противника и несколько раз укусил его за пенис. Пострадавшему удалось сбежать, в настоящее время он госпитализирован и проходит лечение.

О произошедшем уведомили полицию, но житель Канпура отказался подавать заявление на любовницу и её друга. Правоохранители в свою очередь не стали закрывать дело, проводится дополнительное расследование.

Читайте также:

СК: На юго-востоке Москвы три человека напали с ножами на семейную пару

В Новосибирске мать выставленного на продажу ребёнка заявила, что её взломали

В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон в квартире многоэтажки

#дело
#лечение
#пострадавший
#инцидент
#мужчина
#заявление
#расследование
#девушка
#индия
#секс
Читайте нас в
В Москве три человека напали с ножами на семейную пару
СК: На юго-востоке Москвы три человека напали с ножами на семейную пару
28 сентября 2023, 04:48

Фото: iStock/Chalabala

В Москве трое мужчин напали на семейную пару в автомобиле на юго-востоке города. Об этом сообщает столичный СУ СК в своём Телеграм-канале.
Инцидент случился в среду, 27 сентября. Нападавшие в настоящее время задержаны, против них возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). 

Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.


Читайте также:

В Москве трое агрессивных мигрантов угрожали москвичу на BMW ножом из-за обгона

В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон в квартире многоэтажки

В Новосибирске мать выставленного на продажу ребёнка заявила, что её взломали

#дело
#уголовное дело
#ук
#хулиганство
#инцидент
#происшествия
#рф
#москва
Читайте нас в
МЧС Узбекистана прокомментировало сообщения об авиакатастрофе
МЧС Узбекистана опровергло сообщения об авиакатастрофе в Ташкенте
28 сентября 2023, 03:59

Фото: iStock/Kevin_Lendio

МЧС Узбекистана опровергло сообщения, распространяемые в социальных сетях, о том, что авиакатастрофа была предполагаемой причиной сильного взрыва и пожара на одном из промышленных складов в Ташкенте.

«В некоторых социальных сетях появились фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе был результатом авиакатастрофы. Это утверждение не соответствует фактической ситуации», — гласит сообщение МЧС, опубликованное в телеграм-канале ведомства.
Согласно уточненным данным, взрыв и последующий пожар произошли на складе, принадлежащем компании ООО «Интер Логистик».

Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 02:43 (00:43 по московскому времени) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенных на территории массива «Строитель» в Сергелийском районе Ташкента. По данным ведомства, на тушение пожара выдвинулись 16 пожарных расчетов. Согласно данным министерства здравоохранения страны, есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.

Читайте также:

Опубликовано видео мощного взрыва в Ташкенте

Baza: В столице Узбекистана Ташкенте прогремел мощный взрыв

На предприятии под Варшавой прогремел мощный взрыв
#помощь
#мчс
#пострадавшие
#пожар
#видео
#взрыв
#страны
#компании
#инцидент
#новости
Читайте нас в
Достижения.рф