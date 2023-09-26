Президента ФК «Тигрес» Паеса застрелили в собственном авто

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Президента ФК «Тигрес де Соача» Эдгара Паеса застрелили после матча в рамках чемпионата Колумбии по футболу. Об этом команда сообщила в своём аккаунте в соцсети X.
Убийство произошло после матча «Тигрес» (Богота) – «Атлетико» (Кали), завершившийся со счётом 2:3 в пользу последней команды. Паес возвращался домой на автомобиле. Затем произошло столкновение – двое мужчин на мотоцикле не справились с управлением и врезались в автомобиль. Неизвестные открыли огонь, в результате чего президент футбольного клуба получил ранения в грудь, шею и череп, после чего мужчины скрылись с места происшествия на своём мотоцикле.
63-летний Паес был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.
Уточняется, что момент убийства был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
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63-летний Паес был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.
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Анастасия Чинкова