При аварии в Лефортовском тоннеле в Москве пострадали минимум три человека

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В результате ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве пострадали минимум три человека, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, крупная авария произошла, когда уборочная техника влетела в машины, стоящие в пробке. В результате, смятыми оказались по меньшей мере десять автомобилей.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Известно о как минимум троих пострадавших.
Ранее в Туве на трассе «Кызыл – Эрзин» во время столкновения двух автомобилей скончались 5 человек, в их числе малолетний ребенок. Региональный главк МВД пишет, что на 92 км автодороги «Кызыл – Эрзин» случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Машины получили серьёзные повреждения.
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Евгения Парфентьева