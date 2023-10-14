При израильских обстрелах погибли десять врачей, заявили в секторе Газа

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Министерство здравоохранения анклава со ссылкой на председателя местного комитета скорой помощи сообщило, что порядка десяти медиков в секторе Газа погибли в результате израильских бомбардировок, еще 27 получили ранения.
Ранее сообщалось, что число погибших в Израиле граждан РФ после атаки движения «ХАМАС» выросло до 16 человек. Посольство РФ сообщает, что ещё 8 россиян числятся в списках пропавших без вести.
Бывший заместитель генсека ООН Марк Маллок-Браун предостерегает Израиль от ударов по мирным жителям. Он заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль может ставить под угрозу своё будущее.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Бывший заместитель генсека ООН Марк Маллок-Браун предостерегает Израиль от ударов по мирным жителям. Он заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль может ставить под угрозу своё будущее.
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Екатерина Коршунова