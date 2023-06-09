При крушении беспилотника в Воронеже пострадали 2 человека

Фото: Фотобанк Московской области / Константин Семенец
Уточняется, что летательный аппарат врезался в жилой дом в сорока метрах от храма на улице Белинского в Воронеже. В результате атаки дрона в многоэтажке была пробита стена и разрушен один балкон. Повреждения получили минимум пять квартир.
«По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь», — написал он в своём Telegram-канале.
Он отметил, что на месте происшествия в данный момент работают спецслужбы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в двойной диверсии на железной дороге в Челябинской области.