При крушении поезда в Пакистане погибли не менее 25 человек

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Не менее 25 человек погибли из-за схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд. Об этом сообщает телеканал Geo News.
Отмечается, что более 80 человек получили ранения. По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда.
Причины аварии не уточняются. В результате происшествия остановлено движение поездов в провинции Синд. Сообщается, что восстановительные работы могут занять до 18 часов.
Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей из-за ЧП и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь.
Напомним, ранее выяснилось, что по меньшей мере 15 человек погибли и еще 50 пассажиров пострадали из-за железнодорожной катастрофы на юге Пакистана. На месте происшествия ведутся спасательные работы.
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Причины аварии не уточняются. В результате происшествия остановлено движение поездов в провинции Синд. Сообщается, что восстановительные работы могут занять до 18 часов.
Напомним, ранее выяснилось, что по меньшей мере 15 человек погибли и еще 50 пассажиров пострадали из-за железнодорожной катастрофы на юге Пакистана. На месте происшествия ведутся спасательные работы.
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Екатерина Коршунова