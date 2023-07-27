При крушении вертолета на Алтае погибли четыре человека

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Двух туристов из разбившегося на Алтае вертолета Ми-8, которых считали погибшими, обнаружили живыми, сообщает Telegram-канал SHOT.
На борту потерпевшего крушение вертолета находились 16 человек, три члена экипажа и 13 туристов, которые посещали гору Белуха.
После падения самолета шестерых человек какое-то время не могли обнаружить, их сочли погибшими. Однако, двоих из них обнаружили живыми.
В результате, в трагедии погибли четыре человека. Все они – туристы.
Остальные 12 человек, которые находились на борту в момент крушения, доставлены в больницу Горно-Алтайска. У всех них крайне тяжелые травмы – до 90 процентов ожогов тела. Сейчас медики борются за их жизни.
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После падения самолета шестерых человек какое-то время не могли обнаружить, их сочли погибшими. Однако, двоих из них обнаружили живыми.
Остальные 12 человек, которые находились на борту в момент крушения, доставлены в больницу Горно-Алтайска. У всех них крайне тяжелые травмы – до 90 процентов ожогов тела. Сейчас медики борются за их жизни.
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Евгения Парфентьева