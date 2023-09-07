При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека, пострадал ребенок

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В Иране недалеко от города Исфахан обрушилась ледяная пещера, когда там находилась семья местных жителей с экскурсией. В результате происшествия ребенок получил ранения, а его родители погибли. Об этом пишет Fars со ссылкой на городского главу управления кризисными ситуациями.
«В ходе экскурсии пещера неожиданно обрушилась, и семья оказалась под завалами. В результате происшествия двое взрослых погибли, а ребенок получил ранения», — говорится в публикации.
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